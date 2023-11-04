Дуглас Макгрегор: глава Пентагона предаётся «опасным фантазиям» об Украине

Слова министра обороны США Ллойда Остина об успехах Украины далеки от реальности, заявляет отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. По словам Макгрегора, Пентагон тешит себя фантазиями о бесконечности собственных ресурсов и возможностей, тем самым ставя под угрозу безопасность Америки.

Рискуя отвлечься на тему Украины, мы покажем вам фрагмент, из которого видно, насколько оторван от реальности министр (обороны США. — ИноТВ) Остин. Фрагмент номер четыре, Крис.



ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Но даже когда мы наращиваем помощь Израилю, мы по-прежнему сосредоточены на Украине. После почти 20 месяцев путинской провальной завоевательной кампании российские вооружённые силы серьёзно ослаблены. Храбрые украинские войска отвоевали более половины территории, занятой российскими захватчиками с февраля 2022 года. И это стало возможно, благодаря принципиальному руководству США при участии обеих партий и благодаря нашей коалиции из приблизительно 50 союзников и партнёров.



Полковник, это не политическая речь, он давал присягу говорить правду! Ничто из сказанного им сейчас — поправьте меня, если я ошибаюсь, — не является правдой.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Не является. И я не знаю, какую карту он рассматривает. Возможно, с ним тоже обращаются как с грибом: держат в пещере и кормят дерьмом.



Знаете, мне вспоминается Троцкий: когда один из соратников-большевиков спросил Троцкого о совершенно лживых материалах, напечатанных им для распространения в Советском Союзе в 1920 году, он ответил: «Товарищ, бумага всё стерпит». Похоже, что и интернет, и телевидение тоже всё стерпят.



Он (Ллойд Остин. — ИноТВ) не мог бы ошибаться в большей степени. И опять-таки, это опасная фантазия. Это чувство бесконечности ресурсов и возможностей, когда в реальности дело обстоит наоборот. Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости.



Кстати, то же самое касается Израиля. Как Израиль, так и Соединённые Штаты должны прежде всего думать о своём выживании и своей национальной мощи. Нельзя делать ничего, что ставит это под угрозу. А мы именно так и поступаем. И господин Нетаньяху тоже так поступает.



Дата выхода в эфир 02 ноября 2023 года.





