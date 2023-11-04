Bild: бывший глава МИД ФРГ обеспокоен возможным крахом американского доминирования в мире

Конфликты на Украине и в Израиле всё больше беспокоят Йошку Фишера, бывшего министра иностранных дел и вице-канцлера Германии. По его мнению, они могут угрожать американскому доминированию, Pax Americana. Он видит возможность мировой войны, проводя параллели с 1914 годом. Запад, по его мнению, должен поэтому остановить поляризацию, не допустив присоединения Глобального Юга к России и Китаю. Также Фишер в интервью высоко оценил действия Белого дома и его главы Джо Байдена.

«Масштабный пожар угрожает нашему мировому порядку», — заявил в новом интервью бывший вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер. Конфликт на Украине и вокруг Газы, а также растущая напряжённость между США и Китаем беспокоят бывшего политика от партии «Союз90/Зелёные», указывает таблоид Bild, так как «теперь на карту поставлен Pax Americana и претензии Америки на формирование мирового порядка после 1945 года».

Газета Bild указывает, ссылаясь на интервью Фишера итальянской Corriere della Sera, что, по мнению немецкого зелёного, миру угрожает новая мировая война, а текущая ситуация похожа на 1914 год. «Трудно не вспомнить 1914 год, когда события приняли неконтролируемый оборот и спровоцировали Первую мировую войну», — приводит выдержку из итальянского интервью немецкая газета.

Относительно конфликта в Газе бывший топ-дипломат Германии «звучит пессимистично, но пытается не вызывать тревогу». Фишер опасается «перерастания конфликта в огромный пожар, что кризис в Газе подводит весь регион на грань всеобщего конфликта». При этом у Израиля, по мнению Фишера, не было другого способа отреагировать, нужно было «восстановить способность к сдерживанию» противника.

Но, к сожалению, это неизбежно приведёт «к увеличению ненависти по обе стороны конфликта», что, по мнению Фишера, и было исходной целью тех, кто 7 октября напал на Израиль. Фишер также проводит параллели между Израилем и Украиной. Оба государства, по его мнению, стоят перед экзистенциальной угрозой уничтожения. Фишер также считает, что именно конфликт на Украине стал «первым упавшим домино, что запустило новую геополитическую поляризацию», от которой, по мнению немецкого политика, «никто не сможет выиграть».

Запад поддержал Киев и Тель-Авив, но ему следует обратить внимание, что «почти весь Глобальный Юг находится на противоположной стороне», — комментирует ситуацию Фишер, так как «нельзя допустить эту динамику», что всё больше стран переходят на сторону России и Китая. Нужно предпринять «гигантские дипломатические усилия», чтобы преодолеть поляризацию, в частности, «дать Глобальному Югу место получше» в существующей мировой системе.

Особенно Фишера беспокоит возможность прямого столкновения США и КНР в Китайском море и Тайваньском проливе. Фактором стабильности в данной ситуации, по его мнению, является только «разумное и опытное руководство президента США Джо Байдена». «Мир стал бы ещё более нестабильным и опасным, чем он есть сейчас», — указывает Фишер тем, кто смеётся над Байденом из-за возраста и хотел бы видеть другое лицо в Белом доме.