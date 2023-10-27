La Nouvelle Tribune: беспристрастный подход к ближневосточному конфликту укрепляет международное положение России и Китая

Позиции России и Китая в отношении израильско-палестинского конфликта всё заметнее контрастируют с западным подходом, вызывающим острую критику в арабском мире и странах Глобального Юга, пишет La Nouvele Tribune. Как отмечает издание, выступая в поддержку палестинского народа, Москва и Пекин завоёвывают симпатии на мировой арене. Страны Запада же, напротив, обвиняются в двойных стандартах за свою откровенно произраильскую политику.

В условиях постоянно меняющегося геополитического ландшафта позиции России и Китая в отношении израильско-палестинского конфликта всё ярче контрастируют с западными тенденциями, вызывающими острую критику в арабском мире и странах Глобального Юга, пишет La Nouvelle Tribune.

Косвенно обвиняя Запад в предвзятости в пользу Израиля и отрицании прав палестинцев, Россия и Китай своим дипломатическим подходом позиционируют себя как противовесы западному влиянию. Их выступления в защиту независимого палестинского государства только укрепляют их направленную против Запада антиколониальную риторику, отмечает издание. Этот подход также отражает российско-китайскую солидарность перед лицом глобальных вызовов.

Если Китай заявляет о своей позиции через многочисленные гуманитарные миссии с целью поддержи населения Газы, то Россия выдвигает инициативы в поддержку палестинского населения в ООН. Это, как утверждается в статье, укрепляет российско-китайские позиции на мировой арене.

Реакция на конфликт со стороны Запада, безоговорочно поддержавшего Израиль, подверглась критике со стороны других международных игроков, таких как Турция. Бездействие Запада в отношении насилия в Газе было отмечено президентом Турции Эрдоганом, который подчеркнул контраст между поддержкой Западом Украины и его молчанием в отношении Палестины. «Эта критика вскрывает трещины в международном сообществе и подчёркивает российско-китайскую позицию как альтернативу доминирующей риторике Запада», — пишет автор статьи.

Необходимость одновременно заниматься урегулированием ситуаций в Израиле и на Украине стало проблемой для западных держав во главе с США. Эти вызовы в сочетании с российско-китайской инициативой свидетельствуют о перераспределении карт на международной арене, делает вывод издание.

«Российско-китайская солидарность, подкреплённая их общим подходом к палестинскому вопросу, ставит под сомнение позицию Запада и указывает на необходимость переоценки альянсов и глобальной политики», — отмечается в статье. В то же время западная поддержка Израиля в отличие от российско-китайской приверженности справедливому урегулированию конфликта несёт риски для региональной и глобальной стабильности.