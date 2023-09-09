С каждой поездкой Джо Байдена за рубеж Америка выглядит всё слабее на международной арене, заявил в интервью Fox Business американский конгрессмен Джон Джеймс. По его словам, попытки Байдена поучать глобальный Юг насчёт изменения климата воспринимаются как лицемерие. В результате Россия и Китай настраивают этот регион против США и оставляют Америку не у дел, подчеркнул политик.

Президент Байден прибыл в Индию на саммит G20 где-то час назад. Китайский лидер Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин пропустят эту встречу. Туда приедет китайский премьер, но в Белом доме заявили, что Байден не планирует с ним встречаться.



Со мной на связи конгрессмен от штата Мичиган Джон Джеймс — член комитета по иностранным делам и комитета по транспорту и инфраструктуре, а также ветеран войны в Ираке. Конгрессмен, доброе утро!



ДЖОН ДЖЕЙМС, американский конгрессмен: Доброе утро, Шерил!



Чего вы ожидаете? Что вы хотите видеть на мировой арене со стороны президента Байдена? Прямо сейчас многое на кону, неважно, идёт ли речь о Китае, Тайване, России или Украине.



ДЖОН ДЖЕЙМС: Чего я ожидаю? Ничего. Чего бы я хотел? Проявления лидерства. Президент Байден, похоже, делает Америку слабее на мировой арене каждый раз, когда едет за рубеж. А теперь он отправился на своём авиалайнере вместе со своим окружением читать Индии и глобальному Югу нотации об изменении климата, хотя он — некоторые его действия — способствует этой, как они говорят, серьёзной проблеме. Нам нужно убедиться в том, что мы служим примером для остальных.



И как следствие этого предполагаемого лицемерия Россия и Китай настраивают глобальный Юг против нас.



Поездка на G20 — всего лишь очередной акроним с числом — служит для описания западных стран, которые продолжают использовать внешнюю политику воспрещений и упрёков для того, чтобы привлечь других на свою сторону. А тем временем на глобальном Юге Китай и Россия буквально оставляют нас не у дел.



Нам нужно использовать силу нашей экономики. Нам нужно обеспечить возвращение нашей энергетической независимости и экспорт наших высококачественных товаров по более выгодным ценам ради пользы нашей и их экономик. И нам нужно обеспечить наращивание американского производства, чтобы гарантированно иметь возможность проецировать свою силу за рубежом.



Дата публикации 08 сентября 2023 года.