NYT: из двигателя экономики в тормоз — Мюнхенская выставка продемонстрировала отставание немецкого автопрома от китайского

Международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене проходит в непростое время для немецкой экономики, пишет The New York Times. Немецкие автопроизводители, которые когда-то были важным двигателем экономики страны, в последнее время «превратились в её тормоз». Кроме того, они значительно отстают в глобальной гонке производителей электромобилей. В Мюнхене проблемы Германии особенно подчеркнул успех китайских коллег: их новинки захватили всё внимание на выставке.

На протяжении десятилетий фраза «Сделано в Германии» означала передовые технологии в производстве и конструировании автомобилей. Однако в настоящий момент немецкие автоконцерны отстают в глобальной гонке производителей электромобилей, и некоторые топ-менеджеры используют новую фразу, чтобы описать, как быстро им нужно наверстать упущенное: «китайская скорость», пишет The New York Times.

Этот термин отражает стремительную трансформацию китайской автомобильной промышленности в «мощную машину, работающую на батарейках». И эта скорость была продемонстрирована в понедельник в ходе работы Международного автосалона IAA Mobility в Мюнхене, где всё внимание захватили новинки из Китая.

BYD, китайский производитель полностью электрических автомобилей, который в этом году обошёл Volkswagen и стал самой продаваемой маркой в Китае, представил новый элегантный седан и спортивный внедорожник под аплодисменты многолюдной толпы.

«Я думаю, европейцы просто в ужасе от того, как китайцы смогут проявить себя в Европе», — заявил Маттиас Шмидт, независимый аналитик рынка электромобилей из Берлина.

Как отмечает издание, выставка проходит в непростое время для немецкой автомобильной промышленности, крупнейшей в Европе, и для немецкой экономики в целом. Немецкие автопроизводители, которые «когда-то были важным двигателем экономики страны», в последнее время «превратились в её тормоз». В июне производство автомобилей сократилось на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что отразилось на общем объёме промышленного производства страны, который снизился на 1,5%.

Депрессия распространяется не только на автопроизводителей. Немецкая экономика находится в состоянии стагнации из-за высокой стоимости энергоносителей и сырья, вызванной конфликтом на Украине.

Известные немецкие компании, в том числе Volkswagen и химический гигант BASF, отложили планы расширения или объявили, что будут строить заводы в регионах с выгодными стимулами, включая Китай и Северную Америку. Устойчиво высокая инфляция подрывает покупательную способность немцев и способствует пессимизму как потребителей, так и бизнеса.

После того как в конце прошлого и начале этого года экономика Германии погрузилась в рецессию, её рост с апреля по июнь оставался нулевым. На прошлой неделе Немецкий федеральный банк заявил, что в третьем квартале 2023 года показатели немецкой экономики, вероятно, снова останутся неизменными.

Среди восьми стран с наиболее развитой экономикой Германия является единственной страной, для которой МВФ прогнозировал сокращение экономики в этом году, что заставило некоторых экономистов вспомнить «призрак конца 1990-х годов», когда из-за рекордно высокого уровня безработицы и затрат на воссоединение Восточной и Западной Германии страну объявили «больным человеком» Европы.

Правительство Германии спешит предпринять меры. На прошлой неделе оно одобрило снижение корпоративных налогов на €32 млрд в течение четырёх лет, чтобы помочь оживить производство.

Оно также предложило уменьшить объёмы бюрократии для бизнеса, заменив бумажные копии официальных документов на цифровые. Недавний опрос, проведённый среди 500 компаний, показал, что в Германии по-прежнему широко используются факсимильные аппараты как наиболее безопасный вид связи.

Одним из основных тревожных факторов для немецких компаний являются устойчиво высокие цены на энергоносители, пишет издание. На протяжении десятилетий Германия гордилась своими стабильными поставками электроэнергии, которые поддерживали непрерывную работу заводов по производству стали и автомобилей. Но источником этой энергии был природный газ, поступающий из России, и немцы отказывались рассматривать других поставщиков.

После того как год назад Москва прекратила поставки природного газа в Германию из-за поддержки Берлином Украины, цена на газ выросла более чем в четыре раза, что вынудило многие компании сократить производство. Несмотря на то, что цены упали, они остаются почти в два раза выше, чем в 2021 году.

Ежегодный опрос предприятий продемонстрировал, что резкий скачок цен лишил энергоёмкие производства, например, химическую отрасль, чувства безопасности при долгосрочном планировании. Исследование, проведённое Объединением торгово-промышленных палат Германии, показало, что доверие к энергетической политике правительства находится на самом низком уровне за более чем десятилетие.

«После резкого скачка цен на энергоносители в конце прошлого года и относительно мягкой зимы компании глубоко обеспокоены будущим развитием событий», — заявил Ахим Деркс, заместитель генерального директора организации.

Этот страх заставляет многие немецкие промышленные компании пересматривать запланированные инвестиции. В начале этого года Volkswagen решил отказаться от планов строительства второго завода по производству аккумуляторных батарей в Германии.

Компания уже строит один завод по производству аккумуляторных батарей в Зальцгиттере, недалеко от своей штаб-квартиры в Вольфсбурге, и ещё один в Валенсии, Испания. Весной этого года Volkswagen объявил, что выбрал Онтарио в качестве площадки для строительства своего первого завода по производству аккумуляторов за пределами Европы. Компанию привлекли выгодные стимулы и цены на электроэнергию для промышленности, которые примерно на треть ниже, чем в Германии.

Volkswagen не одинок в стремлении расширить свои мощности по производству электромобилей за рубежом. В начале этого года BMW, базирующаяся в Мюнхене, объявила, что инвестирует €800 млн в Мексику для производства высоковольтных аккумуляторов и своих новых полностью электрических моделей. Ожидается, что производство этих электромобилей начнётся в 2025 году.

В Китае неспособность немецких автопроизводителей удовлетворить растущий спрос на автомобили с батарейным питанием оставила вакуум, который быстро заполнили местные производители. Их доступные и привлекательные электромобили стремительно завоёвывают внутренний рынок.

Но теперь китайские автопроизводители обратили свой взор на Европу, где через 12 лет будет окончательно запрещён выпуск автомобилей, работающих на природном газе.

На выставке в Мюнхене в понедельник традиционные немецкие автопроизводители представили планы по расширению производства полностью электрических автомобилей в ближайшие годы. Производители из Китая представили новые модели, которые они выводят на европейский рынок уже сейчас.