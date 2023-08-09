BFM TV: уход из России обошёлся европейским компаниям в €100 млрд

После прекращения работы в России 176 европейских компаний понесли убытки на общую сумму больше €100 млрд, сообщает BFM TV. Сильнее всего пострадали нефтегазовые компании, затем идут финансовые организации, а замыкает тройку промышленный сектор.

Уход из России дорого обошёлся европейским организациям. В 176 компаниях отметили обесценивание активов и расходы на общую сумму свыше 100 миллиардов евро.

Больше всего пострадали три сектора. На первом месте энергетика: так, только три компании Shell, BP и Total Energies сообщили об убытках на сумму свыше 40 миллиардов евро. Их потери, однако, по большей части компенсировал рост цен на нефть и газ.

Иначе дело обстоит в финансовой сфере, которая занимает вторую строчку с убытком в 17,5 миллиарда евро. Среди главных жертв — банк Société Générale, которому в срочном порядке пришлось продать свой филиал «Росбанк» и потерять свыше 3 миллиардов евро.

Наконец, промышленные компании отчитались об убытках в 13,5 миллиарда евро. Главным образом они пришлись на автопроизводителей. Например, один только концерн Renault после продажи своей доли в российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» потерял 2,3 миллиарда евро.