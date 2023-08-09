BFM TV: уход из России обошёлся европейским компаниям в €100 млрд

После прекращения работы в России 176 европейских компаний понесли убытки на общую сумму больше €100 млрд, сообщает BFM TV. Сильнее всего пострадали нефтегазовые компании, затем идут финансовые организации, а замыкает тройку промышленный сектор.
Уход из России дорого обошёлся европейским организациям. В 176 компаниях отметили обесценивание активов и расходы на общую сумму свыше 100 миллиардов евро.
Больше всего пострадали три сектора. На первом месте энергетика: так, только три компании Shell, BP и Total Energies сообщили об убытках на сумму свыше 40 миллиардов евро. Их потери, однако, по большей части компенсировал рост цен на нефть и газ.
Иначе дело обстоит в финансовой сфере, которая занимает вторую строчку с убытком в 17,5 миллиарда евро. Среди главных жертв — банк Société Générale, которому в срочном порядке пришлось продать свой филиал «Росбанк» и потерять свыше 3 миллиардов евро.
Наконец, промышленные компании отчитались об убытках в 13,5 миллиарда евро. Главным образом они пришлись на автопроизводителей. Например, один только концерн Renault после продажи своей доли в российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» потерял 2,3 миллиарда евро.
Расходы могут увеличиться. Примером может послужить Danone: две недели назад российское правительство просто национализировало эту компанию, тогда как она вела переговоры с многочисленными покупателями в попытках сократить ущерб. Если верить мнению большинства экспертов, те, кто долго не хотел покидать страну, могут заплатить ещё больше.
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