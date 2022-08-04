BFM TV: почти 1,5 миллиарда евро — французский банк Société Générale подсчитал ущерб от ухода из России

После ухода из России банк Société Générale оценил чистый убыток во втором квартале текущего года почти в 1,5 миллиарда евро, сообщает BFM TV. При этом экспертов приятно удивило то, что компании удалось сократить ущерб, нанесённый продажей своего российского филиала.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Плохие показатели для банка Société Générale: почти 1,5 миллиарда евро чистого убытка во втором квартале. Причина — уход из России, потому что компании пришлось продать свой филиал Росбанк.

КАРОЛИН МОРИССО, журналистка BFM Business: Как вы сказали, плохие показатели. Парадоксально звучит, но это, несмотря ни на что, приятно удивило специалистов, потому что Société Générale удалось снизить ущерб. Таким образом, показатели в минусе — фактически только из-за этого ухода из России. Банк Société Générale занимал там очень видное место благодаря своему филиалу Росбанк. Это был его третий крупнейший рынок розничных банковских услуг, поэтому компании пришлось заплатить большую цену за отказ от филиала. Теперь в своих счетах банк указывает расходы в размере 3,3 миллиарда евро, но это убыток, о котором было известно с мая и который не удивил аналитиков.

В то же время по остальным направлениям компания Société Générale приятно удивила: её дела идут хорошо. Во Франции доход от розничных банковских услуг увеличился на 8,5 процента, а на международном уровне — на 13 процентов. На рынке также отличные результаты, потому что на этот раз доход вырос на 23 процента. Всё это позволило частично компенсировать убыток из-за ухода из России. В итоге показатели компании хорошо оценили на рынке, где смотрят на два фактора: отличные результаты и то, что банк окончательно переворачивает страницу своей российской кампании.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Спасибо, Каролин Мориссо.