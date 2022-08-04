BFM TV: почти 1,5 миллиарда евро — французский банк Société Générale подсчитал ущерб от ухода из России
ВЕДУЩИЙ BFM TV: Плохие показатели для банка Société Générale: почти 1,5 миллиарда евро чистого убытка во втором квартале. Причина — уход из России, потому что компании пришлось продать свой филиал Росбанк.
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