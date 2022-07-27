France Inter: позор и унижение — русские во Франции подают в суд на дискриминацию со стороны банков

Во Франции банки блокируют счета, отказывают в кредитах и контролируют все финансовые операции клиентов с русскими фамилиями, пишет France Inter. Возмущённые россияне, французы русского происхождения и обладатели двойного гражданства планируют подать в суд коллективный иск против такой дискриминации, которую многие объясняют геополитической ситуацией.

Живущие во Франции россияне, французы русского происхождения и обладатели двойного гражданства жалуются на блокировку счетов, отказ в предоставлении кредитов и усиленную проверку банковскими служащими, сообщает France Inter. Таких случаев уже свыше 1500, и часть пострадавших собирается до конца недели подать в суд на неправомерные действия финансовых организаций.

Один из заявителей — французский композитор Евгений Гальперин, который написал саундтреки для 50 фильмов и сериалов. Он родился в СССР, но никогда не имел советского или российского паспорта. На протяжении 31 года он являлся клиентом банка Banque Postale, однако недавно узнал, что его счета заблокировали. В письме официальные причины блокировки не указаны, однако Гальперин уверен, что поводом послужили геополитическая ситуация и украинский конфликт.

Как рассказывает композитор, два месяца назад банковский консультант назначила ему личную встречу, на которую попросила принести отчёт об операциях и налоговые декларации. «Я спросил, зачем, и тогда она довольно смущённо призналась, что это связано с геополитической ситуацией», — приводит издание слова Гальперина. Спустя две недели после встречи его уведомили в письме о скором закрытии счетов, хотя, как утверждает композитор, за это время у него не было никаких проблем и никаких видимых причин для таких санкций. Со своей стороны Banque Postale утверждает, что такие действия никак не связаны с происхождением клиента, однако не раскрывает никаких деталей, ссылаясь на конфиденциальную информацию.

С Евгением Гальпериным связались группы других пострадавших, заверив, что его случай не единственный. Теперь он намерен в любом случае разорвать сотрудничество с Banque Postale, но хочет помочь другим избежать подобной ситуации. «У меня сложилось впечатление, что банки по собственной инициативе решили наказать выходцев из России, которые живут во Франции, — зачастую они как раз и вернулись во Францию, потому что не хотели жить под диктатурой», — объясняет композитор. Он собирается «наказать банки за такие действия», чтобы они «поняли, что они не могут притеснять людей, которые имеют право жить во Франции или которые попросту французы по месту их рождения». «Честно говоря, это очень унизительно», — признаётся Гальперин и добавляет, что крайне разочарован тем, как страна, которую он считал своей, «на самом деле таковой не является и точно никогда не станет».

Его рассказ отражает ситуацию, которая повторяется во многих французских банках с начала украинского конфликта, отмечается в статье. По словам Анны Абрамовой, участницы группы за прекращение дискриминации в банках, которую создали в апреле, пострадавшие делятся на три категории: у одних закрывают счета, другим отказывают в кредите, а у третьих банковские служащие проверяют все переводы. «Например, мой банк в конце марта запретил пополнять мой счёт, в том числе переводить зарплату, и теперь каждые пополнения контролируются», — поделилась она своей историей. Анна Абрамова живёт во Франции уже 10 лет, однако банк снова потребовал от неё предоставить вид на жительство. «В большинстве случаев многие консультанты начинают с объяснений: «Понимаете, это из-за геополитической ситуации», — добавляет активистка. — Но нет, мы не понимаем».

Несмотря на все необходимые справки и стабильную работу, Анне по-прежнему приходится предоставлять обоснования для каждого денежного перевода из-за «русской фамилии». «Это позор, — возмущается она. — Уму непостижимо, что такое происходит в демократической стране». Пострадавшие запустили петицию против дискриминации клиентов французскими банками, которую подписало уже 3400 человек. Как пишет в заключение France Inter, 70 активистов намерены подать коллективную жалобу на дискриминацию.