Введённые Европой под влиянием США санкции против Москвы бумерангом ударили по европейским компаниям и почти не затронули саму Россию, констатирует на страницах Le Figaro владелец косметической компании L'Occitane Рейнольд Гейгер. Предприниматель признаётся, что расстроен вынужденным выводом своего бизнеса из России под влиянием навязанных политиками ограничений и угроз со стороны интернет-пользователей. Он не скрывает сожаления о потраченных впустую десятилетиях завоевания российского рынка и надеется вернуть утраченные позиции после отмены санкций.

«Евро обвалился и почти достиг паритета с долларом и швейцарским франком. Рубль вырос до самых высоких значений, несмотря на санкции, введённые после начала спецоперации на Украине. Вероятно, это не тот эффект, который ожидался!» — замечает в статье для Le Figaro владелец и исполнительный директор косметического концерна L'Occitane Рейнольд Гейгер.

Хотя предприниматель признаёт, что введение российских войск на Украину неприемлемо и достойно осуждения, он задаётся вопросом, «следует ли при этом осуждать российский народ», который не имеет отношения к решению президента страны. «В связи с этим следует ли вслепую применять всесторонние санкции, которые не обязательно наносят ущерб военным усилиям России?» — спрашивает Гейгер.

Поскольку Европейская оборона всё ещё по большей части зависит от США, Америка оказывает влияние на санкции, вводимые странами «Большой семёрки», НАТО и Европейским союзом, последствия которых в первую очередь бумерангом бьют по европейской экономике, констатирует автор статьи. Со своей стороны, Владимир Путин, поддерживающий тесные связи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, похоже, не обеспокоен санкциями в отношении российского газа и нефти, отмечает глава французского предприятия. Пока ограничения наносят ущерб европейским странам, Россия расширяет экспорт в Китай и Индию.

Это не первый случай, когда санкции, введённые Соединёнными Штатами, напрямую влияют на европейские компании, напоминает Гейгер. То же происходило после выхода американцев из иранской ядерной сделки. Однако в случае России история повторяется с более тяжёлыми последствиями, считает бизнесмен.

После того как престижный Йельский университет, «провозгласивший себя цензором промышленного мира», выставил на обозрение в соцсетях рейтинг компаний, в котором баллы присуждаются в зависимости от того, прекратили ли они своё присутствие в стране, компанию l'Occitane менее чем за час атаковали сотнями сообщений с угрозами бойкота в случае, если она останется в России, рассказывает Гейгер. «Что, к сожалению, ей пришлось сделать, поскольку мстительность интернет-пользователей становилась невыносимой и могла поставить под угрозу её деятельность в других частях мира», — сетует предприниматель.

Как подчёркивает французский бизнесмен, за более чем четверть века напряжённой работы его предприятие построило процветающий бизнес в России. «С большой грустью я думаю о наших 720 сотрудниках, которых нам пришлось оставить, покинув страну», — с сожалением добавляет он.

При этом присутствие косметической компании, как и присутствие многих малых и средних предприятий в России, никоим образом не повлияло на действия Владимира Путина, подчёркивает Гейгер. «В этом конфликте всё непросто, но как не расстраиваться, когда в одночасье годы работы ставятся под угрозу несправедливыми решениями?» — негодует бизнесмен. Он также призывает признать, что европейцы испытывают разочарование, уходя из России и отдавая преимущество на этом рынке российским и китайским предприятиям.

«Мы не можем винить Соединённые Штаты за то, что они защищают свои интересы, но мы должны беспокоиться, когда Европа остаётся в хвосте, поскольку не имеет больше людей с видением перспективы, которые могли бы защищать и решать её судьбу, как во времена Черчилля, Аденауэра, де Голля», — подчёркивает бизнесмен.

Тем не менее Гейгер надеется отвоевать утраченную долю российского рынка, когда «будет подписан мир и отменены санкции», ведь «предпринимательская жилка не перестаёт биться никогда».