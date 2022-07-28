«Годы работы насмарку из-за несправедливых решений» — глава L'Occitane выступил против санкций, заставивших компанию уйти из России
«Евро обвалился и почти достиг паритета с долларом и швейцарским франком. Рубль вырос до самых высоких значений, несмотря на санкции, введённые после начала спецоперации на Украине. Вероятно, это не тот эффект, который ожидался!» — замечает в статье для Le Figaro владелец и исполнительный директор косметического концерна L'Occitane Рейнольд Гейгер.
Хотя предприниматель признаёт, что введение российских войск на Украину неприемлемо и достойно осуждения, он задаётся вопросом, «следует ли при этом осуждать российский народ», который не имеет отношения к решению президента страны. «В связи с этим следует ли вслепую применять всесторонние санкции, которые не обязательно наносят ущерб военным усилиям России?» — спрашивает Гейгер.
Поскольку Европейская оборона всё ещё по большей части зависит от США, Америка оказывает влияние на санкции, вводимые странами «Большой семёрки», НАТО и Европейским союзом, последствия которых в первую очередь бумерангом бьют по европейской экономике, констатирует автор статьи. Со своей стороны, Владимир Путин, поддерживающий тесные связи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, похоже, не обеспокоен санкциями в отношении российского газа и нефти, отмечает глава французского предприятия. Пока ограничения наносят ущерб европейским странам, Россия расширяет экспорт в Китай и Индию.
Это не первый случай, когда санкции, введённые Соединёнными Штатами, напрямую влияют на европейские компании, напоминает Гейгер. То же происходило после выхода американцев из иранской ядерной сделки. Однако в случае России история повторяется с более тяжёлыми последствиями, считает бизнесмен.
После того как престижный Йельский университет, «провозгласивший себя цензором промышленного мира», выставил на обозрение в соцсетях рейтинг компаний, в котором баллы присуждаются в зависимости от того, прекратили ли они своё присутствие в стране, компанию l'Occitane менее чем за час атаковали сотнями сообщений с угрозами бойкота в случае, если она останется в России, рассказывает Гейгер. «Что, к сожалению, ей пришлось сделать, поскольку мстительность интернет-пользователей становилась невыносимой и могла поставить под угрозу её деятельность в других частях мира», — сетует предприниматель.
Как подчёркивает французский бизнесмен, за более чем четверть века напряжённой работы его предприятие построило процветающий бизнес в России. «С большой грустью я думаю о наших 720 сотрудниках, которых нам пришлось оставить, покинув страну», — с сожалением добавляет он.
При этом присутствие косметической компании, как и присутствие многих малых и средних предприятий в России, никоим образом не повлияло на действия Владимира Путина, подчёркивает Гейгер. «В этом конфликте всё непросто, но как не расстраиваться, когда в одночасье годы работы ставятся под угрозу несправедливыми решениями?» — негодует бизнесмен. Он также призывает признать, что европейцы испытывают разочарование, уходя из России и отдавая преимущество на этом рынке российским и китайским предприятиям.
«Мы не можем винить Соединённые Штаты за то, что они защищают свои интересы, но мы должны беспокоиться, когда Европа остаётся в хвосте, поскольку не имеет больше людей с видением перспективы, которые могли бы защищать и решать её судьбу, как во времена Черчилля, Аденауэра, де Голля», — подчёркивает бизнесмен.
Тем не менее Гейгер надеется отвоевать утраченную долю российского рынка, когда «будет подписан мир и отменены санкции», ведь «предпринимательская жилка не перестаёт биться никогда».
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