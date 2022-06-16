CGTN: санкции стимулировали российских предпринимателей активно развивать местный бизнес

Россия живёт в условиях западных санкций уже почти восемь лет. Чтобы выяснить, как обычный российский бизнес развивается в условиях жёстких ограничений, корреспондент CGTN посетил сельскохозяйственные предприятия в городе Истра в 70 километрах х от Москвы и побеседовал с местными предпринимателями.
Десятки людей выстраиваются в очередь за сыром российского производства. Ещё десятки отправляются на экскурсию, чтобы послушать, как устроено местное производство. Ежедневно на эту ферму при сыроварне приезжают более 1500 туристов и покупателей, что делает её не только крупной туристической достопримечательностью, но и местным источником дохода.
АЛЁША МИЛЕНКОВИЧ, корреспондент CGTN: Это история успеха, когда один обычный человек добился выдающихся результатов. Результатов, которые сейчас ценятся и признаются по всей стране — как пример того, как Россия должна бороться с западными санкциями.
На кузове этого грузовика доставки изображён Олег Сирота — московский программист, который в 2014 году решил продать всё своё семейное имущество, чтобы открыть новое дело. Он решил бросить вызов западным санкциям против своей страны и обеспечить поставки сыра в тот момент, когда импорт продовольственных товаров был запрещён.
СЕРГЕЙ НЕДОРЕЗОВ, главный технолог Истринской сыроварни: Свой первый сыр мы изготовили в августе 2015 года, в первую годовщину введения санкций ЕС против России. Сначала мы перерабатывали около 30 тонн молока в месяц, а сейчас перерабатываем 35 тонн молока в день. Несомненно, санкции нам выгодны, даже приносят радость. Не нужно бояться санкций.
Сейчас на ферме Олега Сироты 150 коров. И совсем недавно он открыл свой 101-й магазин сыра.
Однако не все российские бизнесмены могут так же легко пережить новые западные санкции, как Олег. Ситуация с бытовой электроникой, автомобилями, тяжёлой техникой и многими другими жизненно важными товарами может оказаться намного сложнее.
Тем не менее хххместные эксперты настроены оптимистично.
АЛЕКСАНДР ШАТИЛОВ, декан факультета социологии Финансового университета: На данный момент санкции не оказывают существенного влияния на российскую экономику, финансы и жизнь людей. Как бы парадоксально это ни звучало, однако санкции фактически подтолкнули российскую элиту, которая традиционно была больше ориентирована на Запад, к тому, чтобы переключиться на отечественные продукты и национальную экономику.
И в новых условиях такие предприниматели, как Олег Сирота, скорее всего, должны стать «краеугольными камнями» новой российской экономики.
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