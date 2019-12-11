BFM TV: эмбарго на западные товары сделало Путина кумиром российских сыроваров

Введённое Владимиром Путиным эмбарго на ввоз продовольственных товаров с Запада стало «подарком небес» для российских производителей молочных продуктов, сообщает BFM TV. Как поясняет сайт телеканала, отсутствие конкуренции обеспечило российским сыроварам небывалый спрос на их продукцию и привело их бизнес к процветанию. Так, в этом году впервые победителем престижной мировой премии в области сыроварения стал российский сыр, изготовленный частными производителями.

Свой первый сыр Эльвира Ковтун приготовила на собственной кухне на окраине Москвы — сегодня, четыре года спустя, она руководит процветающим бизнесом, успех которого обеспечили санкции, взаимно установленные друг против друга Россией и Западом, рассказывает BFM TV.

Так, твёрдый сыр «Пещерный», который Эльвира изготавливает вместе с мужем, в прошлом месяце стал первым российским сыром, завоевавшим золото на церемонии вручения престижной премии World Cheese Awards.

Сыроварня Ковтунов стала примером прогресса отдельных отраслей российского сельскохозяйственного и продовольственного сектора после введения Владимиром Путиным эмбарго на ввоз многих товаров западного производства — ответа на введение в 2014 году санкций в отношении Москвы в связи с украинским кризисом.

Как замечает сайт телеканала, в последние пять лет российское правительство усиленно принимало меры для развития импортозамещения в стране. И хотя во многих отраслях результаты оказались спорными — как в области фармакологии и технологий, где встала проблема цены и качества, — для сферы продовольствия и сельского хозяйства это положение стало «подарком небес». Чтобы компенсировать дефицит, в стране возникло множество частных молочных производств. Выращивание овощей и фруктов, в отсутствие конкуренции с голландскими томатами и польскими яблоками, также превратилось в прибыльное дело. По данным ассоциации российских производителей молока, производство сыра и сырных продуктов с 2013-го по 2018 год выросло на треть — до 670 тыс. тонн в год.

На прошлой неделе Владимир Путин признался, что первые ограничительные меры, принятые против Москвы, вселили в него серьёзное беспокойство, однако сегодня он доволен тем, что все ограничения пошли на пользу российской экономике.

Директор компании — организатора конкурса World Cheese Awards Джон Фарранд считает, что завоевавшие первый приз Ковтуны обладают «настоящим чувством местного колорита», однако, как отмечает издание, большого опыта частного производства у России нет. В эпоху СССР преимущество отдавалось промышленной и стандартизированной продукции, а старинные технологии были уничтожены. Тем не менее, как уверяет Фарелл, отсутствие преемственности могло превратиться для российских производителей из недостатка в преимущество, поскольку «российские сыровары освобождены от давления традиции и могут открывать новое».

Самый известный производитель сыра в России и глава Союза сыроваров России Олег Сирота, конкурент Ковтунов также рад их успеху: «чем больше у нас производителей качественных молочных продуктов, тем больше нам доверяют», уверен он.

Сегодня Ковтуны и Сирота планируют расширять свой бизнес и благодарны введённому Владимиром Путиным эмбарго, спровоцировавшему небывалый спрос на сыр. «Мы не придумали ничего нового, — признаётся Вячеслав Ковтун. — Сто лет назад Россия производила множество сыров и экспортировала их в Европу и Прибалтику. Мы возрождаем рецепты наших предков».