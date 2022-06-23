DM: после ребрендинга Макдоналдс с российскими владельцами побил рекорды продаж

После ребрендинга и смены владельцев, рестораны бывшей сети Макдоналдс в день открытия под новым названием в России установили новый рекорд продаж — более 120 тыс. бургеров. У американской сети быстрого питания до этого никогда не было таких продаж, сообщает Daily Mail. Российские предприниматели планируют и дальше расширять бизнес, хотя и признают, что заменить некоторые ингредиенты будет сложно, отмечается в статье.

Рестораны сети быстрого питания Макдоналдс, которые были выкуплены местными бизнесменами после решения американской компании уйти с российского рынка на фоне новых западных санкций, вновь открылись после ребрендинга под новым названием — и в первый же день своего открытия в Москве установили новый рекорд, продав более 120 тыс. бургеров. Это превысило максимальные показатели продаж, зафиксированные ранее под старой маркой, пишет Daily Mail.



Корпорация «Макдоналдс» окончательно ушла с российского рынка в мае этого года, продав все принадлежавшие ей рестораны. После ребрендинга и корректировки меню, в Москве и её окрестностях 12 и 13 июня открылись 50 обновлённых ресторанов под названием «Вкусно — и точка», напоминает автор. И у новой сети, по словам её российских руководителей, есть амбициозные цели добиться дальнейшего роста и развития. Об этом рассказал новый генеральный директор Олег Пароев в интервью Daily Mail.



История с уходом американской сети показывает, как трудно будет западным потребительским компаниям, принявшим решение уйти с российского рынка, разорвать все связи с Россией, а местным операторам — заменить популярные бренды, подчёркивается в статье. Тысячи людей, пришедших на открытие главного ресторана сети «Вкусно — и точка» на Пушкинской площади в Москве, увидели там новый логотип, новую цветовую гамму и другую упаковку, уже без прежней популярной фирменной символики Макдоналдса.



В рамках сделки новые российские владельцы лишились прав на использование прежних товарных знаков и интеллектуальной собственности американской корпорации, поясняется в статье. Тем не менее российские потребители активно поддержали проект. «В первый же день мы продали почти 120 тысяч бургеров. Такого дневного оборота за всё время работы Макдоналдса в России ещё не было», — рассказал Пароев.



Гендиректор сети «Вкусно — и точка» не рассчитывает, что такой рекордно высокий спрос сохранится надолго. Однако подчеркнул, что компания будет стремиться превзойти запланированные масштабы роста, заданные новым владельцем Александром Говором, и выполнить эту задачу досрочно. Цель нового владельца — за четыре-пять лет довести количество ресторанов в России до 1000, тогда как под старым брендом раньше работало 850 заведений, говорится в статье. По словам Пароева, для этого они активно нанимают новых сотрудников. Кроме того, планируется расширять сотрудничество со стратегическим партнёром — Сбербанком.



Ранее новый владелец Александр Говор, которому до этого принадлежали всего 25 ресторанов, заявил на презентации, что он заплатил за приобретение прав на сеть Макдоналдс в России «символическую» сумму и что американская корпорация ясно дала понять, что не планирует использовать опцион на право обратного выкупа в течение ближайших 15 лет. В своём электронном заявлении представители Макдоналдса также подтвердили, что компания «завершила продажу своего бизнеса в России и ушла с рынка», сообщается в статье.



В то же время некоторые из ресторанов, которые продолжают работу в России по франшизе от Макдоналдс, сохранили фирменную символику на упаковках и в электронных меню и продают знаменитые биг-маки под другим названием, создавая проблемы руководству сети «Вкусно — и точка», отмечает Daily Mail. «Разумеется, нас это не устраивает», — подчеркнул Пароев. По его словам, дальнейшее использование символики Макдоналдса является нарушением российского законодательства — однако его компания не может подать на нарушителей в суд, поскольку ей также не принадлежат права на этот бренд.



В то же время руководство сети «Вкусно — и точка» предложило ресторанам, которые раньше работали по франшизе, присоединиться к их новому бренду, и одна из компаний уже согласилась, сообщил Пароев. Он также рассказал, что в целом Александр Говор выкупил около 700 ресторанов, однако по некоторым из них (порядка 100) все формальности ещё не улажены.



Однако у сети «Вкусно — и точка» по-прежнему есть доступ ко всем прежним поставщикам Макдоналдса, в то время как у других бывших держателей франшиз его нет, подчеркнул Пароев: «Для меня загадка, что там за продукция продаётся. Но я могу с уверенностью сказать, что это абсолютно не та продукция, которая раньше продавалась в Макдоналдс, и это не те ингредиенты, не тех поставщиков, которые работали с компанией «Макдоналдс» — по крайней мере, не того качества».



Гендиректор сети «Вкусно — и точка» также заверил, что они твёрдо намерены гарантировать прежнее высокое качество продукции. Однако признал, что сохранить привычный вкус будет не так просто, отмечается в статье. По его словам, хотя 99% продуктов поступает от российских поставщиков, в то же время значительный процент ингредиентов ввозят из-за рубежа, поэтому из-за действующих санкций и сбоев в цепи поставок здесь зачастую возникают сложности.



В частности, руководство сети «Вкусно — и точка» ищет нового поставщика напитков, учитывая, что поставки продукции Coca-Cola в Россию сокращаются. В то же время кофе по-прежнему будет поставлять индийский инвестор, который купил российское подразделение финской компании Paulig. Кроме того, в рамках договорённости с «Макдоналдс» некоторые рецепты будут изменены, и в настоящее время разрабатывается замена популярному биг-маку, который пришлось убрать из меню.



Конечно, для того, чтобы новый бренд закрепился на рынке, потребуется время. Однако новые российские владельцы Макдоналдса настроены оптимистично, говорится в статье. «Наши гости привыкнут к новому наименованию и поймут, что встречаться уже можно не в «Маке», а в «Точке», — заключил Пароев в интервью Daily Mail.