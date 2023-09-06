Bloomberg: в отсутствие Путина и Си на саммите G20 Запад намерен наверстать упущенное в Африке

Европейский cоюз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G20, чтобы активизировать работу со странами глобального Юга. Как сообщают осведомлённые источники Bloomberg, на полях саммита пройдёт ряд встреч на высоком уровне, в ходе которых Европа попытается привлечь страны на свою сторону.

Поскольку президенты Китая и России пропустят двухдневную встречу в Нью-Дели, ЕС попытается воспользоваться моментом. Осведомлённые источники Bloomberg на условиях анонимности сообщают, что блок из 27 стран хочет дать понять, что всерьёз намерен пересмотреть свое партнёрство с Африкой, несмотря на тяжкое колониальное наследие.

В частности, планируется участие президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского совета Шарля Мишеля и канцлера Германии Олафа Шольца. С африканской стороны в число участников войдут лидеры Южной Африки, входящей в G20, а также Египта, Нигерии и Коморских Островов, нынешнего председателя Африканского союза, сообщили источники.

Так называемый «мини-саммит» пройдёт на фоне обострившегося соперничества за глобальное влияние на фоне противостояния США и Китая и разногласий с Россией по поводу конфликта на Украине.Таким образом Европа попытается привлечь на свою сторону страны, отказавшиеся осудить российскую спецоперацию на Украине.

По словам осведомленных источников, на встрече в Индии 9 сентября европейские лидеры намерены поддержать заявку Африканского союза на постоянное членство в «Двадцатке». Участие союза уже поддержала итальянский премьер Джорджа Мелони на недавней встрече «Семёрки» в Японии. Кроме того, это один из приоритетов принимающей стороны грядущего саммита — её индийского коллеги Нарендры Моди.

Постоянное членство вместо статуса наблюдателя поставило бы Африканский союз на одну ступень с ЕС. Это отражает стремление дать африканским странам возможность говорить во весь голос при обсуждении международных мер, которые касаются их напрямую, — в том числе по борьбе с глобальным потеплением, которое усугубляется главным образом выбросами из стран «Двадцатки».

Для канцлера Германии мини-саммит — это ещё одна возможность убедить африканских лидеров в том, что европейцы всерьёз намерены начать новую главу в сотрудничестве, и обсудить с глазу на глаз общие проблемы — безопасность, миграцию, экономическое развитие и перемену климата.

«Мы должны сделать так, чтобы будущий мир формировался на основе равенства с развивающимися странами», — сказал Шольц на прошлой неделе, назвав это одним из «обязательств» Западной Европы и Северной Америки.

«Учитывая колониальную историю и прошлое многих из этих стран, мы несём ответственность за дальнейшее положительное развитие», — сказал он.