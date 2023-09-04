NTD: после военного переворота в Габоне десятки грузовиков застряли на границе

Десятки грузовиков, такси и других транспортных средств застряли на границе Камеруна с Габоном после госпереворота. Как передаёт NTD, водители оказались в трудных условиях — без чистой воды и достаточных средств для жизни. Нет никакой информации о том, когда граница откроется.
Десятки грузовиков, такси и других транспортных средств застряли на границе Камеруна с Габоном. Это случилось на следующий день после того, как в Габоне военные совершили госпереворот. Они свергли президента и закрыли границы страны на неопределённый срок.
Водители оказались в трудных условиях — без чистой воды и достаточных средств для жизни. Нет никакой информации о том, когда граница откроется.
ВОДИТЕЛЬ ИЗ ЧАДА: В грузовиках жить тяжеловато. Мы спим на улице и никому не нужны. У нас даже нет хорошей воды, умываться нечем.
ТАКСИСТ ИЗ КАМЕРУНА:Мы не можем работать, потому что граница закрыта. Всё не очень хорошо. Люди просят открыть границы. Когда такое случается, даже не знаешь, что делать.
Некоторые водители заболели и попали в больницу. Некоторые собирались отвести детей в школу, но уже не успели попасть домой вовремя.
Госпереворот в Габоне произошёл 30 августа. Власть перешла к армии и полиции. Причиной переворота стало несогласие военных с результатами президентских выборов. На них победил Али Бонго Ондимба, который управляет страной 14 лет. До этого президентом был его отец Омар Бонго. Он стоял у власти с 1967 по 2009 год. В целом политическая династия Бонго управляла Габоном более 50 лет.
Али Бонго посадили под домашний арест. Временным президентом стал Брис Олиги — генерал армии Габона. Считается, что госпереворот совершил он. 4 сентября его приведут к присяге как временного главу государства.
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