Economist: две трети переворотов в Африке происходят в бывших французских колониях

В Африке наметилась тенденция к государственным переворотам. Во многом этому способствует провальная политика Парижа на территории африканского континента. Ведь большинство путчей происходят в бывших французских колониях. Так, в 21 веке там было 16 успешных переворотов из 24. А за последние 3 года уже семь из восьми, констатирует журнал Economist.

Государственные перевороты заразны, как простуда, констатирует Economist. В июле свергли президента Нигера. А 30 августа произошёл переворот уже в Габоне, нефтяном центрально-африканском государстве с населением 2,4 млн человек. Люди в военной форме объявили по телевидению, что власть переходит к ним.

В начале 21 века на фоне демократических преобразований и укрепления норм и институтов власти произошло снижение частоты государственных переворотов, пишет журнал. Однако в 2020-х годах путчи становятся новой общепринятой нормой в Африке, поскольку у африканской демократии не хватает сторонников.

Однако ни один госпереворот не происходит беспричинно. Габон, бывшая французская колония, находился под властью семьи Бонго с 1967 года. Сначала им правил Омар Бонго Ондимба, затем с 2009-го — его сын Али, который сейчас оказался под домашним арестом.

Хотя страна занимает четвёртое место по ВВП на душу населения в Африке, здесь широко распространены бедность и безработица. По некоторым данным, треть жителей находятся за чертой бедности. Тем временем, сообщает Economist, в прошлом году французские власти предъявили обвинения 9 из 54 детей Омара Бонго в различных финансовых преступлениях.

На 26 августа были назначены выборы. Активисты движения за демократию считали, что они могут быть сфальсифицированы. Очередным подтверждением их опасений стало отключение интернета в день голосования. Однако, по мнению издания, дальнейшие действия военных напоминают больше дворцовый переворот, нежели народную революцию в результате накопившегося возмущения.

Доказательством тому является назначение «переходного президента», которым стал Брайс Колтер Олигуи Нгема, глава могущественной республиканской гвардии и по совместительству двоюродный брат свергнутого Али Бонго.

Однако Габон — лишь часть общемировой тенденции, уверен Economist. Политологи Джонатан Пауэлл и Клейтон Тайн собрали данные, согласно которым с 1960-го по 2000 год в мире происходило в среднем 40 успешных или неудачных переворотов каждые десять лет. В 2000-х годах эта цифра снизилась до 22, в 2010-х — до 17. После 2020 года их было уже 14.

Безусловно, каждый случай уникален, но можно выделить и общие причины. Экономика африканских стран серьёзно пострадала от пандемии и дальнейшего роста цен во всём мире. Стоимость жизни выросла, а у правительств осталось меньше ресурсов для покровительства.

Чем меньше последствий у чего-то незаконного, тем чаще оно совершается. В начале 21 века такие африканские институты, как Африканский союз, и различные региональные блоки быстрее осуждали страны, в которых происходили путчи. И к западным странам прислушивались больше. В наши дни всё наоборот. Африканское руководство слабо. И даже если Запад осудил государственный переворот, всегда есть Китай и Россия, которые не следуют западным демократическим нормам, сетует издание.

Помимо прочего, события в Габоне стали очередным напоминанием о провале политики Франции в отношении Африки. По данным Пауэлла и Тайна, с 2000 года в Африке произошло 24 успешных переворота. Из них 16 во франкоязычных странах. А с 2020 года эта доля — уже семь из восьми. Вряд ли это можно назвать совпадением.

Economist признаёт, что Франция придерживалась более интервенционистского подхода к своим бывшим колониям, например, в Габоне она сохранила свою военную базу. Это привело к возникновению чувства, что Париж поддерживает продажную местную элиту за счёт простых людей. Причём, отмечает издание, это чувство сейчас активно эксплуатируется Россией.