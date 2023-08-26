Conversation: Россия завоёвывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

Россия стала активнее работать на южном направлении, российские дипломаты за последнее время совершили множество поездок в страны Африки и Латинской Америки. Там они стараются заручиться поддержкой в украинском вопросе, укрепить экономические связи и усилить своё влияние на мировой арене, пишет The Conversation.

С начала спецоперации в Донбассе российские официальные лица не раз приезжали в страны Африки и Латинской Америки, пишет The Conversation. Поездки в Анголу, Бурунди, Эритрею, Эсватини, Кению, Мали, Мавританию, Мозамбик, ЮАР и Судан, а также турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Бразилии, Венесуэле, Никарагуа и Кубе — всё это должно было укрепить международное влияние России, углубить связи между странами и заручиться их поддержкой России в украинском вопросе.

И эксперты отмечают, что у России среди этих стран есть сторонники, поддерживающие её «борьбу против власти Запада и неоколониализма». При этом попытки Украины убедить лидеров в тех же регионах, что она борется с империей, похоже, не нашли нужного отклика.

Эксперты отмечают, что происходит «возвращение глобальной России» благодаря её экономическому и политическому влиянию, а также использованию СМИ. Эти тенденции начались ещё в 2010-х годах, а теперь приобрели более стратегический характер. В итоге, например, Южная Африка отдаляется от Запада и приближается к орбите Китая и России.

Плюс вызов нынешнему либеральному миропорядку выгоден глобальному Югу, потому что так у него появляется больше возможностей для переговоров на международной арене и достижения некоторых из его политических целей. Об этом говорили и лидеры стран БРИКС на своём недавнем саммите. Так, президент Бразилии Лула да Силва заявил, что война на Украине «показала ограниченность Совета Безопасности ООН», и отметил экономическую мощь стран БРИКС как символ глобальной значимости этой организации. Она станет ещё больше, благодаря решению принять в блок шесть новых стран.

«Два взаимосвязанных фактора могут помочь нам понять привлекательность России для глобального Юга и его нежелание полностью поддерживать Украину», — пишет автор статьи. Во-первых, Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Такая стратегия основана на «дипломатии памяти», чья цель — усилить влияние за счёт использования общих положительных воспоминаний.

Дипломатия памяти, например, ссылается на вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия постоянно напоминает, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну и не участвовала в работорговле. Напротив, Россия в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе, например, в Анголе и Мозамбике.

Во-вторых, Россия использует своё наследие солидарности с разными странами. Так, в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, которая объединила ведущих антиколониальных активистов со всего мира и таких людей, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди. Она стала источником вдохновения для многих лидеров борьбы за деколонизацию южных стран и оставила заметный след в их истории.

Автор статьи приводит пример Южной Африки и предполагает, что её позиция по отношению к войне на Украине отчасти продиктована ностальгией по временам, когда Москва поддерживала её борьбу против апартеида, а также недоверием к политике Запада. В этих странах Запад критикуют за то, что западные страны поддерживают демократию у себя внутри страны, но готовы нарушать её в других местах, если им это выгодно.

В ответ на действия России Украина увеличила количество своих посольств в Африке и стала делать акцент на этом направлении своей политики. Однако автор статьи отмечает, что эта работа может оказаться гораздо сложнее, чем кажется.

Россия активно использует цифровые каналы для продвижения своих идей. Кроме того, Россию воспринимают как противовес Западу – особенно США. А Украине особенно и нечего предложить глобальному Югу.

Автор статьи отмечает, что поддержку со стороны стран БРИКС Украина могла бы получить, укрепляя экономические связи и указывая на общие проблемы, вызванные Россией. В этом ключе как раз идёт идея о строительстве новых зерновых центров на фоне отказа России продолжать зерновую сделку. Кроме того, эксперт предлагает Украине строить политику вокруг того, что у неё тоже есть общие воспоминания с глобальным Югом, сравнивать её нынешнюю ситуацию с антиколониальной борьбой.

«Становится всё более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждёт долгая битва», — делает вывод The Conversation.