Обозреватель WSJ: Америка рискует потерять Африку, уступив её России и Китаю

Если Вашингтон не сменит свой курс по отношению к Африке, его уже скоро вытеснят с континента Пекин и Москва, предостерегает на страницах WSJ сопредседатель совета директоров консалтинговой компании Baird's CMC Франсуа Бэрд. Как полагает Бэрд, Америке необходимо действовать гораздо решительнее — в том числе и военным средствами, если это будет необходимо.

Неспокойная с некоторых пор обстановка в Западной Африке показывает, что если Америка не сменит подход к континенту, ей придётся уступить его в пользу Китая и России, констатирует в своей статье для The Wall Street Journal сопредседатель совета директоров международной консалтинговой фирмы Baird's CMC Франсуа Бэрд.



Как напоминает Бэрд, события в Нигере стали уже девятым по счёту переворотом в западно- и центральноафриканских государствах за последние три года — и тем не менее, они, по всей видимости, всё равно застали США и Францию врасплох: те явно действуют так же нерешительно, как и во время прошлых конфликтов. «Так продолжаться не может, — убеждён эксперт. — Вашингтон должен чётко разъяснить свои цели в Африке и разработать для их достижения новую стратегию».



После окончания холодной войны по всей Африке начала набирать обороты демократия — военные перевороты стали редкостью, и большая часть африканских обществ, по всей видимости, стали перенимать западные ценности, пишет Бэрд. «В пространстве от ЮАР до Ганы и от Уганды до Нигерии авторитарных лидеров и режимы сменили выборы. Когда нигерийский президент Гудлак Джонатан потерпел поражение на голосовании в 2015 году, он ушёл с поста, что стало первым в истории этой страны случаем мирной передачи власти. А в Буркина-Фасо в том же 2015 году по итогам военного переворота провели выборы, и власть была передана президенту Року Марку Кристиану Каборе», — рассказывает автор.



Однако теперь все эти демократические достижения оказались под угрозой — а всё потому, что американские и европейские политики упустили из виду, насколько изменили баланс сил китайская инициатива «Один пояс и один путь», а также блок БРИКС, полагает эксперт. Как поясняет Бэрд, «Пояс и путь» привёл к тому, что Пекин встроился в экономическую систему Африки, тогда как БРИКС стал альтернативой традиционным международным организациям, объединяющей главным образом антизападные силы — за единственным исключением Индии.



Все эти усилия начали приносить плоды после пандемии коронавируса: так, например, ЮАР, которая на этой неделе будет принимать саммит БРИКС, рискнула своим торговым соглашением с США, заключённым в рамках американского закона «О развитии и создании возможностей в Африке» (African Growth and Opportunity Act), возглавив блок «неприсоединившихся» африканских стран, начавших налаживать тесные отношения с Россией, продолжает автор. Подобные антизападные настроения на континенте проявились в виде череды переворотов в Буркина-Фасо, получения Китаем выхода в Красное море через Джиути, а также строительством Пекином морского порта на средиземноморском побережье Алжира стоимостью $3,5 млрд, перечисляет он.



Америка, впрочем, продолжает бездействовать — и это хорошо иллюстрирует переворот в Нигере: несмотря на то, что Вашингтон оказал стране военной помощи на более чем $500 млн, и в том числе построил там базу для ударных БПЛА стоимостью $110 млн, свержение президента Мохамеда Барзума всё равно привело его в замешательство, подчёркивает Бэрд. Как отмечает эксперт, американцы обратились к своей привычной тактике — начали вводить санкции, а также, устами своих дипломатов совместно с лидерами африканских стран и Франции призвали вернуть власть гражданскому правительству. Но Барзуму всё это не помогло — скорее даже наоборот, ведь теперь путчисты намереваются судить его за госизмену, пишет автор.



Поддавшись панике, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) пригрозило принять военные меры, однако США несмотря на то, что на кону теперь оказалась не только стабильность в регионе, но и существенные запасы урана в Нигере, а также доверие африканских союзников Вашингтона публично ни о какой материальной поддержке такому курсу ЭКОВАС заявлять не стали — в отличие, например, от России, которая «поддержала переворот силами своей ЧВК «Вагнер», сетует Бэрд. В конечном счёте в Нигер придёт и Китай, не сомневается эксперт.



По мысли Бэрда, Америка ещё может обеспечить свои стратегические интересы в Африке, если примет на вооружение новый подход, включающий три направления. Как полагает автор, Вашингтону, во-первых, следует поддержать свои компании, дабы помочь Африке разрабатывать местрождения минеральных ресурсов для ускорения экономического развития; во-вторых — вложиться в развитие демократии и обеспечивающих верховенство закона институтов, оказав материальную и иную поддержку судебным системам и антикоррупционным кампаниям, а также занявшись подготовкой судей, следователей и прокуроров; а в-третьих — принять решительные меры для того, чтобы обеспечить военную помощь борьбе против исламистов, которую ведёт весь африканский континент.



Чтобы «уберечь африканскую демократию», Вашингтону придётся действовать быстро предупреждает Бэрд. По мнению эксперта,США могли бы применить военную силу и свергнуть лидеров переворота в Нигере, оказать щедрую поддержку интервенции ЭКОВАС или же договориться с путчистами, чтобы те не пустили в Нигер ни Россию, ни Китай, ни исламистов.



«Если бы Вашингтон начал действовать быстрее, Африка была бы сегодня сильнее, а у Китая и России было бы меньше влияния на континенте, — подытоживает Бэрд. — Однако у США ещё есть время исправить свой африканский курс и восстановить стабильность».