Frankfurter Allgemeine: пугать Запад должны не перевороты в Африке, а их поддержка среди населения

В Западной Африке произошло несколько успешных военных переворотов, которые носили антифранцузский характер. Frankfurter Allgemeine указывает, что опасным в этом является не только «заразительный пример», но и поддержка населением новых режимов. Газета констатирует, что виной всему старая французская политика, которая потеряла поддержку африканского населения, молодое поколение африканцев не хочет вмешательств Парижа.

Арест бывшего президента Нигера и установление власти военных произошли без единого выстрела, более того, многие в стране приветствовали смещение бывшего главы государства. «События в Нигере потрясли мир так, как ни один из переворотов в Африке», но, отмечает Frankfurter Allgemeine, это всего лишь одно из звеньев цепи переворотов, произошедших «на заднем дворе Франции»: Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Нигер. Везде к власти пришли военные, которые «явно больше не хотят иметь ничего общего ни с Францией, ни с Западом как таковым». Опасаться, однако, стоит не только «заразительности примера», но и «поддержки путчистов среди населения».

Немецкая газета напоминает, что ещё 10 лет назад невозможно было представить себе антифранцузские лозунги и российские флаги в африканских столицах. Напротив, Франция была гарантией и опорой стабильности на континенте, например, помогла освободить город Тимбукту в Мали, занятый исламистами. Но теперь есть шанс, что даже изначально не настроенные антифранцузски путчисты в Нигере в попытках укрепить свою власть cыграют на популистских настроениях и выставят себя «освободителями» от влияния своей бывшей метрополии.

Издание Frankfurter Allgemeine указывает, что «Франция сохраняет присутствие на своих бывших африканских территориях, как никакая другая экс-колониальная держава», но в последнее время такое активное вмешательство в дела на континенте подвергается всё большей критике со стороны африканцев. Париж обвиняют в «кумовстве с автократами», если последние поддерживают Францию. В качестве доказательств приводят, например, фото 2021 года с похорон Идриса Деби Инто, бывшего президента Чада, на которых «французский президент, разумеется, сидел рядом сыном (покойного главы государства. – ИноТВ), который, как обычно, занял место своего отца после его смерти».

Хотя Макрон утверждает, что «он не принадлежит к поколению, которое говорит африканцам, что они должны делать», но «молодое население Сахеля и других регионов не верит этим заверениям», сообщает Frankfurter Allgemeine. Франция, возможно, слишком поздно и слишком непоследовательно начала пересматривать свою прежнюю политику. А антифранцузские настроения усиливаются социальными сетями и движением против неоколониализма и западного доминирования.

Немецкую газету пугают возможные последствия для безопасности в регионе после ослабления влияния Франции. Новые правительства Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск и вместо этого полагаются теперь на помощь ЧВК «Вагнер». И хотя «подавляющее большинство малийцев считают, что ситуация с безопасностью лучше, чем раньше», с этим не согласны эксперты по региону и ООН.

По мнению газеты, что бы ни говорили о французском присутствии в регионе, но оно «обеспечивало определённую стабильность на значительной части франкоязычной Африки». Это было важным фактором «для международных инвесторов и западных благотворителей», а африканские лидеры могли рассчитывать на военную помощь Франции в кризисных ситуациях.

Курс новых правительств в Сахеле трудно предугадать, но нет сомнения, что Россия, Китай и другие страны, не обладающие «багажом колониального прошлого», проявят интерес к сотрудничеству. Но Frankfurter Allgemeine предупреждает, что «террористы и радикальные исламисты всё ещё на подъёме и пытаются проникнуть в важные, до сих пор стабильные прибрежные страны». Газета также полагает, что празднуемое сейчас освобождение от старой колониальной власти и разрыв с Западом могут оказаться «рискованной игрой» для стран региона, в которой «проигравшими, вероятно, окажутся те, кто надеялся на лучшую жизнь с момента обретения независимости 63 года назад».