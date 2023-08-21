TV5 Monde: «видимый прогресс» — переговоры в Нигере принесли первые плоды

Переговоры ЭКОВАС и путчистов Нигера достигли определённых результатов, сообщает TV5 Monde. Новый лидер страны объявил о начале «переходного периода», а также заявил, что народ Нигера не хочет войны и по-прежнему открыт для диалога. Тем не менее глава путчистов отметил, что в случае военного вмешательства Нигер даст интервентам серьёзный отпор.

Это лишь признаки, но они свидетельствуют о наличии видимого прогресса на дипломатическом фронте. В отличие от предыдущего западноафриканского посредничества в начале августа, посланники ЭКОВАС во главе с бывшим президентом Нигерии Абдусаламом Абубакаром смогли лично провести переговоры с новым лидером страны генералом Абдурахманом Чиани. Принесла ли эта беседа плоды? Во всяком случае, уже через несколько часов в эфире национального телевидения лидер путчистов обозначил первоначальные сроки «переходного периода». Он заявил, что этот период продлится не более трёх лет.

АБДУРАХМАН ЧИАНИ, лидер путчистов Нигера: В общем и целом, ни Национальный совет по защите родины, ни народ Нигера не хотят войны и по-прежнему открыты для диалога. Но давайте чётко договоримся: если против нас будет предпринята агрессия, то это будет не просто безобидная перепалка, как считают некоторые.

Это был прямой ответ на заявления, сделанные накануне в Аккре начальниками штабов западноафриканских армий, которые заявили о готовности к военному вмешательству. Интервенция, отвергнутая народом Нигера, который в воскресенье тысячами вышел на площадь Согласия в Ниамее, чтобы поддержать путчистов и объявленный переходный период.

Перед этим художником, одетым в форму солдата нового режима, среди нескольких российских флагов, демонстранты выкрикивают многочисленные враждебные лозунги в адрес ЭКОВАС и Франции. Хотя короткие митинги в поддержку Мохамеда Базума были быстро разогнаны, его первое после государственного переворота появление на национальном телевидении в эту субботу вместе с ЭКОВАС — ещё один хороший знак. Однако пока неясно, можно ли воспринимать улыбку свергнутого президента как знак окончания кризиса.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.