France 24: попытка дать миру шанс — делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер на переговоры

После переворота в Нигер прибыла делегация от региональной группы сотрудничества ЭКОВАС, чтобы попытаться урегулировать ситуацию мирным способом, передаёт France 24. Это уже не первый их визит, но в прошлый раз им не удалось даже выйти из аэропорта.

Дипломатия или применение силы. С момента государственного переворота 26 июля Нигер зажат в тиски по этому вопросу. В субботу, похоже, преобладать стал голос дипломатии. В Ниамей сегодня после обеда прибыла делегация стран Западной Африки. Наш корреспондент в регионе Серж Даниэль выходит с нами на связь, здравствуйте. Чего стоит ожидать от этой новой попытки посредничества со стороны ЭКОВАС?

СЕРЖ ДАНИЭЛЬ, региональный корреспондент France 24: В планах ЭКОВАС есть два важных момента. Первым будет встреча с главой хунты генералом Тчиани. Делегация потребует у него вернуться к конституционному порядку. Но делегация будет стараться внимательно выслушать его ответ.

Во-вторых, делегация должна встретиться с президентом Мохамедом Базумом, чтобы увидеть, в каком он физическом состоянии, и напомнить, что в ЭКОВАС признают только его в качестве президента.

В эту делегацию входят бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар, а также председатель комиссии. И важно подчеркнуть, что эту делегацию плохо встретили в первый раз после переворота, она даже не смогла покинуть аэропорт. А сейчас её принимают. И, насколько мы знаем, скрытно свою роль сыграл президент Того Фор Гнассингбе, чтобы на этот раз Ниамей открыл свои двери для посланников ЭКОВАС.

Итак, на сегодняшний день приоритет отдан дипломатическому пути, однако вчера, напомню, ЭКОВАС снова говорили об угрозе военной интервенции.

СЕРЖ ДАНИЭЛЬ: Да, но в этом нет противоречия. ЭКОВАС так и говорит, что в случае, если не удастся разрешить проблему мирным способом, то мы перейдём к использованию силы. Поэтому главы штабов встретились вчера в Аккре, чтобы договориться о плане, стратегии, логистике, даже о дате. Поэтому нужно дать шанс миру, говорят дипломаты ЭКОВАС, но в то же время они готовятся к войне против хунты, интервенции против хунты. Например, мы знаем, что в эти выходные главы разведслужб стран региона попытаются договориться о том, как передавать ценную информацию военным, которые будут принимать участие в вероятной интервенции.



Дата выхода в эфир 19 августа 2023 года.