Telegraph: провальная политика Макрона грозит вычеркнуть «Францию из Африки»

Критики президента Франции Эммануэля Макрона предупреждают, что военный переворот в Нигере может стать началом конца влияния Парижа в Африке, пишет The Daily Telegraph. И виной тому провальная политика Макрона, который сначала потерпел унижение во время переворота в Нигере, а затем вновь был унижен, когда решительно поддержал угрозу военного вмешательства со стороны ЭКОВАС, а потом заметно смягчил тон.

Военный переворот в Нигере стал очередным ударом по позициям Франции в Сахеле, где ещё до недавнего времени страна была основным союзником Парижа в борьбе с терроризмом, отмечает The Daily Telegraph. В Нигере дислоцировано около 1500 французских военнослужащих. Кроме того, страна имеет важное экономическое значение, например, там добывает уран для французских реакторов корпорация Orano.

Политика президента Эммануэля Макрона грозит «вычеркнуть Францию из Африки». По мнению директора проекта «Сахель» Международной кризисной группы Жан-Херва Жезекеля, кризис в Нигере стал признаком того, что «времена сильного французского военного присутствия в Сахеле прошли». Он полагает, что «теперь под вопросом и её будущее в Западной Африке».

На этой неделе три французских сенатора, которых поддержали 96 депутатов от разных партий, выступили с критикой политики французского президента. «Сегодня Нигер, вчера Мали, Центрально-Африканская Республика и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска, французский бизнес», — предупредили политики. Они добавили, что антифранцузские настроения распространились даже на «близкие страны, такие как Кот-д'Ивуар или Сенегал». Кроме того, при Макроне Франция умудрилась одновременно рассориться с Алжиром и Марокко и испортить отношения с Тунисом.

Эта критика и призывы к пересмотру политики в Африке прозвучали в тот момент, когда военная хунта, совершившая переворот в Нигере, усилила словесную войну против Франции, заявив, что Париж «преднамеренно освободил террористов» и нарушил воздушное пространство страны, которое Ниамей закрыл.

Тысячи демонстрантов, поддерживающих переворот, собрались возле французской военной базы, выкрикивая: «Долой Францию! Долой ЭКОВАС!» — Экономическое сообщество западноафриканских государств, которое угрожает военным вмешательством. Многие из них держали в руках российские и нигерские флаги и кричали о своей поддержке нового лидера страны генерала Абдурахмана Тиани.

При этом подобная неутешительная оценка политики Макрона последовала за публичной перепалкой между президентом Франции и военной разведкой DGSE относительно того, кто виноват, что Париж не смог предвидеть переворот в Нигере, последовавший за переворотами в Мали и Буркина-Фасо. После переворота Макрон сделал замечание главе DGSE Бернару Эми, заявив, что тот должен был предвидеть смещение Мохамеда Базума с поста президента Нигера. Сам Эми утверждает, что он предупреждал о возможности переворота в этом году, но правительство его проигнорировало.

На этом фоне французские дипломаты предупреждают о возможном «эффекте домино» в других африканских странах, если военные в Нигере надолго останутся у власти, пишет The Daily Telegraph.

Эксперты полагают, что Макрон поплатился за то, что объявил Франкафрику уничтоженной, но при этом продолжал перебрасывать военный вес Франции в регионе, оставляя там свои войска.

«Слишком легко обвинять DGSE. На самом деле провалилась вся африканская стратегия Макрона», — отметил в беседе с британским изданием специалист по Африке Антуан Глейзер. По его словам, хотя французские войска в регионе создают впечатление, что Франция в состоянии продолжать свою «дипломатию влияния», в действительности они стали «фиговым листком», чтобы «скрыть» тот факт, что присутствие Парижа на континенте под угрозой.

Макрона ждало очередное унижение, когда Париж решительно поддерживал угрозу военного вмешательства со стороны ЭКОВАС, а потом заметно смягчил тон. В субботу лидеры стран, входящих в сообщество, отложили кризисное совещание по «техническим причинам» после того, как ранее одобрили развёртывание «резервных сил для восстановления конституционного порядка» в кратчайшие сроки. По данным источников, на встрече лидеров ЭКОВАС должны были проинформировать о «наилучших вариантах» активации и развёртывания сил.

Хотя дипломатическое решение сейчас считается маловероятным, если оно всё же будет найдено, то «французская дипломатия окажется глубоко униженной», предупреждает французский эксперт Бертран Бади.