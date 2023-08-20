TV5 Monde: готовятся ко всем сценариям — в Нигере стартовал набор добровольцев на случай интервенции

В столице Нигера Ниамее началась кампания по набору добровольцев, которые будут мобилизованы в случае интервенции в страну западноафриканских государств, передаёт TV5 Monde. Как напоминает корреспондент канала, соответствующие угрозы уже озвучили начальники штабов стран ЭКОВАС. Впрочем, эксперты выражают сомнения по поводу перспектив такого вторжения.

Вот сколько сюда стекается людей — и некоторые из них прибегают группами, распевая песни. Перед стадионом имени генерала Сеини Кунче в Ниамее — тысячи юношей, но пришли они не посмотреть футбольный матч, а записаться в списки гражданского резерва, дабы получить потом возможность стать солдатами в рамках мобилизации.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: В армию я стремлюсь из любви к своей стране. Нигер — это наша страна. Я люблю нашу страну.

ЖЕНЩИНА: Я — мать солдата. Добровольцы, мы вас ждём — уже завтра. Хочу, чтобы вы нас из всех этих трудностей вытащили.

Цель данной инициативы, запущенной группой жителей Ниамея — набрать несколько десятков тысяч добровольцев в возрасте от 18 лет для участия в боевых действиях, помощи медикам, а также обеспечивать логистически-техническую поддержку пришедшим к власти путчистам. Нигер готовится ко всем сценариям, включая и иностранную интервенцию.

Соответствующую угрозу озвучили начальники штабов западноафриканских государств: на встрече, состоявшейся в ганской Аккре и посвящённой дальнейшей судьбе Нигера, они выразили готовность применить силу в том случае, если путчисты не восстановят в должности президента Мохамеда Базума.

Впрочем, отдельные эксперты — такие, например, как вот этот специалист по Сахелю — выражают сомнения по поводу того, насколько эффективной будет такая операция.

БАКАРИ САМБЕ, директор «Института Тимбукту»: Если успеха не будет, насколько это ободрит остальных — тех, кто выступает категорически против этой интервенции? Но есть и другой вопрос, не будем о нём забывать: какой окажется цена в плане человеческих жизней — и удастся ли вообще спасти президента Базума, которому будет в первую очередь угрожать опасность? Странам ЭКОВАС очень даже есть, что терять.

Пока дипломатический процесс ещё не исключён — кампания по привлечению добровольцев только начинается. Её планируют в том числе продолжить в нескольких городах, расположенных у границ с Нигерией и Бенином: обе эти страны выражают готовность ввести в Нигер войска для восстановления конституционного порядка.

Дата выхода в эфир 19 августа 2023 года.