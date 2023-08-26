Le Figaro: Нигер потребовал у Франции отозвать посла — Париж отказался

Новые власти Нигера потребовали от французского посла покинуть территорию страны за 48 часов, сообщает Le Figaro. Они мотивировали это решение тем, что посол не прибыл в МИД для беседы, а также другими действиями Франции, противоречащими интересам Нигера. Но Париж ответил, что у путчистов нет полномочий выдворять посла, это может сделать только законно избранный президент.

Новые власти Нигера потребовали, чтобы французский посол уехал из страны в течение 48 часов. Однако, как пишет Le Figaro, Париж ответил, что «у путчистов нет полномочий» требовать отъезда французского посла.

Как сообщают новые власти Нигера, столкнувшись с «отказом посла Франции в Ниамее ответить на приглашение» министерства иностранных дел приехать к ним на беседу «и другими действиями французского правительства, противоречащими интересам Нигера», власти решили отозвать разрешение на работу у французского посла и попросить его покинуть территорию Нигера в течение двух суток.

«Франция приняла к сведению просьбу путчистов, — сообщили в МИД Франции. — Путчисты не имеют полномочий требовать этого, одобрение посла исходит только от законно избранных властей Нигера».

Издание напоминает, что 26 июля армия Нигера свергла избранного президента, и с тех пор в стране начались демонстрации против Франции. Новые власти, в частности, обвинили Париж в желании осуществить военную интервенцию, чтобы вернуть прежнего президента. Также там считают, что Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) находится «на содержании» Франции, бывшей колониальной державы.

ЭКОВАС ввело тяжёлые экономические и финансовые санкции против Нигера после переворота и пригрозило применением вооружённой силы для восстановления конституционного порядка. У Франции в Нигере находятся 1500 человек, которые помогали стране в борьбе с джихадистскими группировками, пишет Le Figaro.