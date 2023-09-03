Скотт Риттер: Франция — не сверхдержава, и деколонизация Африки несёт для неё экзистенциальную угрозу
СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: На мой взгляд, то, что происходит в Габоне, — это продолжающаяся манифестация процесса деколонизации в Африке, особенно в отношении Франции. У Франции в Африке есть обширные колониальные интересы. Даже после окончания Второй мировой войны, когда Франция лишилась своих колоний, она в действительности не осталась без них — она лишь переосмыслила их в постколониальном ключе в реальности, которую многие называют неоколониализмом.
Во Франции они называют это France afrique — простите мой французский, если я произношу это неправильно. Суть в том, что Франция продолжала доминировать над своими бывшими колониальными территориями в Африке, контролируя политические, экономические, социальные и военные аспекты в стране, вплоть до контроля над валютой, которая используется в стране.
В случае с Габоном, он был стратегическим ядром, частью общей стратегической позиции Франции с момента обретения им независимости. Габон был источником урана, который сделал возможным для Франции независимое развитие ядерной энергетики, позволил Франции развить ядерную мощь независимо от Соединённых Штатов.
Довольно интересно, особенно с учётом нынешней позиции Франции по отношению к Нигеру, где Франция отвергла военный переворот, в ходе которого был свергнут профранцузский президент: нынешний или недавно свергнутый президент Габона приходится сыном человеку, который пришёл к власти в Габоне в ходе военного переворота, поддержанного французской армией. Потому что Франция играла соответствующую роль, контролируя судьбу этих постколониальных активов.
Я считаю, что Африка просыпается. Они начинают понимать, что постоянная нищета, которая охватывает эти страны, будь то Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие… Всё это страны, которые прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают.
Армия, руководство которой, вообще-то, относится к элите, складывается из народа, и потому в определённом смысле лучше представляет волю народа, уставшего это терпеть. Поэтому мы видим успешные военные перевороты, направленные на свержение профранцузских политических элит, и Габон — самый недавний пример того, как это происходит.
Это нечто, что представляет экзистенциальную угрозу для Франции. У Франции есть обширные экономические связи с Африкой, и быстрый распад этих связей отразится на французской экономике. И будут также политические последствия, поскольку многие из французских политических элит достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке. Так что последствия будут. Нельзя рассчитывать на то, что Франция просто тихо растворится в ночи.
Однако Франция — не сверхдержава, и военные возможности Франции в Габоне ограничены, это неустойчивый военный потенциал. Это означает, что, если Габон — военная хунта в Габоне — решает насильно прогнать Францию, то Франция буквально ничего не может сделать, если только Соединённые Штаты не пожелают оказать ей поддержку, а я не вижу, чтобы Соединённые Штаты были готовы поддержать постколониальную политику Франции в Африке.
Дата публикации 01 сентября 2023 года.
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