Скотт Риттер: Франция — не сверхдержава, и деколонизация Африки несёт для неё экзистенциальную угрозу

Франция — не сверхдержава, подчёркивает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью немецкому Gegenpol. Её военные возможности в Габоне ограничены, и она не сможет всерьёз повлиять на ситуацию. Между тем, продолжающаяся деколонизация Африки несёт для Франции экзистенциальную угрозу, потому что нынешние французские элиты получили своё благосостояние, наживаясь на африканских странах.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: На мой взгляд, то, что происходит в Габоне, — это продолжающаяся манифестация процесса деколонизации в Африке, особенно в отношении Франции. У Франции в Африке есть обширные колониальные интересы. Даже после окончания Второй мировой войны, когда Франция лишилась своих колоний, она в действительности не осталась без них — она лишь переосмыслила их в постколониальном ключе в реальности, которую многие называют неоколониализмом.

Во Франции они называют это France afrique — простите мой французский, если я произношу это неправильно. Суть в том, что Франция продолжала доминировать над своими бывшими колониальными территориями в Африке, контролируя политические, экономические, социальные и военные аспекты в стране, вплоть до контроля над валютой, которая используется в стране.

В случае с Габоном, он был стратегическим ядром, частью общей стратегической позиции Франции с момента обретения им независимости. Габон был источником урана, который сделал возможным для Франции независимое развитие ядерной энергетики, позволил Франции развить ядерную мощь независимо от Соединённых Штатов.

Довольно интересно, особенно с учётом нынешней позиции Франции по отношению к Нигеру, где Франция отвергла военный переворот, в ходе которого был свергнут профранцузский президент: нынешний или недавно свергнутый президент Габона приходится сыном человеку, который пришёл к власти в Габоне в ходе военного переворота, поддержанного французской армией. Потому что Франция играла соответствующую роль, контролируя судьбу этих постколониальных активов.

Я считаю, что Африка просыпается. Они начинают понимать, что постоянная нищета, которая охватывает эти страны, будь то Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие… Всё это страны, которые прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают.

Армия, руководство которой, вообще-то, относится к элите, складывается из народа, и потому в определённом смысле лучше представляет волю народа, уставшего это терпеть. Поэтому мы видим успешные военные перевороты, направленные на свержение профранцузских политических элит, и Габон — самый недавний пример того, как это происходит.

Это нечто, что представляет экзистенциальную угрозу для Франции. У Франции есть обширные экономические связи с Африкой, и быстрый распад этих связей отразится на французской экономике. И будут также политические последствия, поскольку многие из французских политических элит достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке. Так что последствия будут. Нельзя рассчитывать на то, что Франция просто тихо растворится в ночи.

Однако Франция — не сверхдержава, и военные возможности Франции в Габоне ограничены, это неустойчивый военный потенциал. Это означает, что, если Габон — военная хунта в Габоне — решает насильно прогнать Францию, то Франция буквально ничего не может сделать, если только Соединённые Штаты не пожелают оказать ей поддержку, а я не вижу, чтобы Соединённые Штаты были готовы поддержать постколониальную политику Франции в Африке.

Дата публикации 01 сентября 2023 года.