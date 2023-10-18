На пути к новому мировому порядку — CNN обратил внимание на единство взглядов Владимира Путина и Си Цзиньпина

Встречу в Пекине к 10-летию инициативы «Пояс и путь» лидеры России и Китая использовали не только для сверки часов, но и для взаимной поддержки, полагает американский CNN. Российский лидер Владимир Путин отметил вклад Китая в формирование «более справедливого, многополярного мира», а Си Цзиньпин в завуалированной форме обвинил США в подрыве международного сотрудничества и развития односторонними санкциями.

Китайский лидер Си Цзиньпин использовал юбилейную 10-ю встречу стран — участников инициативы «Пояс и путь», для того чтобы изложить «своё видение меняющегося мирового порядка». CNN отмечает, что присутствовавший на встрече в качестве почётного гостя президент Владимир Путин поддержал китайский проект как «направленный на формирование более справедливого, многополярного мира».

Российский лидер также отметил общность взглядов Пекина и Москвы, которые объединяет «стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству», а также «уважение цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития». Американский телеканал считает, это ответным ударом на «призыв к авторитарным лидерам содействовать развитию человеческого потенциала, прав и политических свобод внутри стран».

По приглашению Си Цзиньпина на встречу прибыли два десятка мировых лидеров, представляющих в основном Глобальный Юг и более сотни делегаций. Обращаясь к гостям, Си Цзиньпин высоко оценил свою инициативу по созданию альтернативной модели развития мира и подчеркнул, что она «создала новую основу для международного сотрудничества». CNN признаёт «амбициозный» характер проекта китайских инфраструктурных инвестиций для расширения торговли и улучшения мировой связанности и в то же время делает упор на его «противоречивости».

Так, «ярким свидетельством углубляющихся разногласий между мировыми державами» остаётся конфликт на Ближнем Востоке, «который грозит перерасти в более широкий региональный конфликт» и который происходит в то же самое время, что и встреча, организованная в Пекине.

Если президент США, прилетев в Израиль, надеется «продемонстрировать решительную поддержку американского союзника» — Израиля, то его коллеги из Китая и России «призвали к прекращению огня в нарастающем конфликте и отказались открыто осудить ХАМАС, что резко контрастирует с потоком поддержки Израиля со стороны США и лидеров по всей Европе».

CNN указывает, что «Си Цзиньпин не затронул конфликт в своей речи, но намекнул на очевидное изменение глобальной власти и лидерства». Китайский лидер подчеркнул быстро изменяющийся характер мира и значимости в нём отдельных стран и указал, что от проекта китайской модернизации должны выиграть не только китайцы.

«Китай стремится стать более сильной страной и омолодить китайскую нацию на всех фронтах, проводя китайскую модернизацию. Модернизация, которую мы проводим, предназначена не только для Китая, но и для всех развивающихся стран посредством совместных усилий», — цитирует Си Цзиньпина американский телеканал.

В своей речи лидер Китая также однозначно высказался «против односторонних санкций, экономического принуждения, разделения и обрыва цепочек поставок», предпринимаемых со стороны отдельных государств. Американский CNN угадывает в этом «тонко завуалированный выпад в адрес Соединённых Штатов». Кроме того, по мнению Си Цзиньпина, неприемлемы также и «идеологическая конфронтация, геополитическое соперничество и блоковая политика». «Рассмотрение развития других как угрозы или принятие экономической взаимозависимости как риска не улучшит собственную жизнь и не ускорит развитие», — подчеркнул глава КНР.

Американский телеканал отмечает, что в согласии с духом заявлений Си Цзиньпина выступили и другие лидеры, присутствовавшие на встрече, например, Касым-Жомарт Токаев из Казахстана и Джоко Видодо из Индонезии.

После торжественного мероприятия Си Цзиньпин и Владимир Путин провели переговоры. Лидер Китая назвал российского коллегу «своим старым другом» и «приветствовал углубление политического доверия между двумя странами и их тесную и эффективную стратегическую координацию». CNN отмечает исключительный характер встречи двух глав государств, так как после 2022 года Владимир Путин редко покидает Россию из-за юридического преследования, организованного Западом.

В то же время Си Цзиньпин — «самый влиятельный и напористый китайский лидер за последние десятилетия», который очень целенаправленно превращает свою страну в геополитическую альтернативу США. Прошедшая встреча — это первое крупное мероприятие, организованное в Китае после пандемии COVID-19, и Пекин хочет использовать её, чтобы донести своё ви́дение о том, «как следует обеспечивать глобальную безопасность и развитие», до всех стран, с которыми он налаживал отношения в течение десятилетия.

Происходит это, однако, не в самый лучший момент для Китая, чья экономика столкнулась с замедлением, высоким уровнем безработицы и «серией недавних необъяснимых потрясений в высших эшелонах правящей Коммунистической партии», — сгущает краски CNN. Сама же КНР предпочитает говорить о более чем $1 трлн, вложенном в инфраструктуру стран участников «Пояса и пути».

«Эта знаковая внешняя политика привлекла сотни миллиардов китайских финансов на строительство портов, электростанций, мостов, железных дорог и автомагистралей по всему миру, что значительно расширило международные интересы и влияние Китая», — соглашается CNN.

Немногие критики внешнеполитического проекта Пекина обвиняют его в том, что через инвестиции в инфраструктуры развивающихся стран он стал «крупнейшим выбивателем долгов», но сам Си Цзиньпин подчёркивает правильность выбора сотрудничества с Китаем и предлагает проекты на будущее. В частности, на встрече лидер Китая заявил о «снятии ограничений на иностранные инвестиции в китайское производство» и выступил за «инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом».