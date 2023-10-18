Le Point: Си Цзиньпин заявил о росте доверия между Пекином и Москвой

На полях форума «Один пояс — один путь» президент Китая Си Цзиньпин отметил «постоянно растущее взаимное политическое доверие» в отношениях с Москвой, рассказывает Le Point. Глава КНР указал на «плотное и эффективное взаимодействие» двух стран и подчеркнул, что не собирается играть в «геополитические игры» Запада.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил о «постоянно растущем взаимном политическом доверии» между Пекином и Москвой, которые объединились перед лицом Запада, пишет Le Point со ссылкой на информагентство «Синьхуа». В интервью по случаю начала работы форума «Один пояс — один путь» глава КНР призвал Россию и Китай «сохранить международное равенство» и «справедливость», отметив «плотное и эффективное стратегическое взаимодействие» двух стран.

Как рассказывает издание, Си Цзиньпин и глава России встретились в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь». Китайский лидер напомнил, что за последнее десятилетие 42 раза проводит переговоры с президентом Владимиром Путиным. Это позволило ему «установить хорошие рабочие отношения и глубокую дружбу» со своим российским коллегой.

На открытии форума Си Цзиньпин осудил противостояние геополитических блоков. Он заявил, что Пекин выступает против «односторонних санкций, экономического давления, разрыва и сокращения экономических связей». Китайский лидер заверил, что не собирается вступать в «идеологическое противостояние, геополитические игры или столкновение блоков».

Как пишет Le Point, Россия стремится укрепить и без того тесные связи с Китаем, чтобы компенсировать западные санкции. Отмечается, что приезд российского президента в Китай стал его первым посещением крупной мировой державы с начала спецоперации на Украине.