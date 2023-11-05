«Кровавый тупик» — обозреватель SFR о ситуации с украинским наступлением

Украинский глава Генштаба Залужный признал провал наступления и переход к позиционной войне. Обозреватель телеканала SFR Давид Науэр согласен с этим мнением и предсказывает Киеву «жестокий сценарий» развития событий: фронт не изменится, боевые действия будут продолжаться, пока у одной из сторон не закончатся оружие и солдаты. Учитывая, что Киев зависит от западной помощи и у его союзников «снижается готовность помогать», ничего не предвещает хорошего исхода Украине.

Боевые действия на Украине начались в 2022 году. Украинское МВД заявляет об интенсификации авиаударов. Но на земле изменение линии фронта незаметно: украинское наступление не добилось успехов, но и российские части не продвинулись вперёд. Глава Генерального штаба Украины Валерий Залужный в интервью для британского журнала говорит о переходе к позиционной войне. Швейцарский телеканал SRF в этом контексте спрашивает у своего международного обозревателя Давида Науэра, «угрожает ли Украине война на истощение» и «кровавый тупик»?

Науэр поясняет, что «обе стороны окопались и построили массивные системы обороны» и это объясняет незначительные перемены вдоль линии фронта. К тому же обе стороны, и россияне и украинцы, активно применяют авиаразведку с помощью БПЛА. «Обе стороны постоянно имеют в воздухе дроны, а значит, могут видеть каждое движение противника», что делает «успешную крупную атаку практически невозможной».

Как только одна из сторон выдвигает военную технику в колоннах, её замечает противник и наносит артиллерийский удар. Украинцы столкнулись с этим при наступлении, теперь же, по мнению Науэра, с этим столкнутся российские силы под Авдеевкой.

Науэра также беспокоит сокращение военной помощи для Украины со стороны США, но также и других стран, таких как Польша или Словакия. В каждой из них правительство или влиятельные парламентарии объявили о прекращении или ограничении помощи. «Эта тенденция очень тревожит Украину», — подчёркивает обозреватель SRF. Украина критически зависит от западной помощи.

Эта зависимость стала, по мнению Давида Науэра, одной из причин патовой ситуации, в которой оказалась Украина. «Европейцы и американцы предоставили ровно столько, чтобы гарантировать, что Украина не проиграет войну». Если бы Запад хотел победы Киева, то ему следовало значительно нарастить помощь, но, «однако, политические настроения сейчас указывают на обратное, готовность Запада поставлять оружие снижается», — указывает Науэр.

Реалистичным исходом ситуации журналист SRF считает «жестокий сценарий, в котором война затянется на долгое время, а фронт будет едва двигаться». Боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока «у одной из сторон больше не будет пушек и солдат».

Науэр не видит также вариантов для начала переговоров. «Позиция Украины по-прежнему заключается в том, что Украина хочет вернуть себе каждый квадратный метр земли». Зеленский и его администрация считают, что любой перерыв будет использоваться Россией для усиления и перестройки армии. В России, по мнению Науэра, тоже не готовы к переговорам, так как не отказались от своих исходных целей. «Здесь нет места компромиссу, как и в настоящий момент нет места мирным переговорам», — подводит итог обозреватель швейцарского телеканала.