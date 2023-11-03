Forbes: Украина лишилась четверти «своих лучших немецких танков»

В попытке изменить ситуацию под Авдеевкой ВСУ потеряли ещё один Leopard 2A6. С учётом прошлых потерь выходит, что российские войска ликвидировали как минимум четвёртую часть этих «редких и ценных» машин, поставленных Киеву иностранными союзниками, пишет Forbes.

Во время недавних боёв под Авдеевкой украинская армия потеряла ещё один из своих «редких и ценных танков» Leopard 2A6. И это событие примечательно по двум причинам, пишет Forbes.

Во-первых, выходит, что за неделю с небольшим российская армия вывела из строя как минимум 12 этих машин различных модификаций, в том числе шведский вариант с усиленной бронёй Strv 122. Если суммировать это с прошлыми потерями, то получается, что ВСУ лишись «четверти своих лучших танков немецкого производства», отмечается в статье.

Союзники пообещали правительству Владимира Зеленского поставить 85 «Леопардов» второго поколения. Но пока они передали украинским войскам только 71 машину, обращает внимание Forbes.

Во-вторых, применение «Леопардов» говорит о военных планах Киева. Единственным подразделением ВСУ, которое использует эти танки, является 47-я механизированная бригада. Следовательно, большая её часть так же находится под Авдеевкой, рассуждает издание.

Это очень важно, поскольку до недавнего времени 47-я бригада участвовала в контрнаступлении в Запорожской области. За последние четыре месяца ожесточённых сражений она потеряла часть «Леопардов» и десятки БМП американского производства M-2 «Брэдли». Потери были настолько велики, что генштаб был вынужден сменить руководство подразделения посреди боевых действий, подчёркивает Forbes.

После того как в прошлом месяце наступление ВСУ на южном направлении застопорилось, казалось, что 47-я бригада отправится на отдых и пополнение личного состава. Но 10 октября российская армия начала штурм украинского гарнизона в Авдеевке — и Киеву пришлось отправить части на донецкое направление.

В число передислоцированных сил вошла единственная танковая рота 47-й бригады с уцелевшими Leopard 2A6, количество которых сейчас, вероятно, не превышает 17 единиц. Очевидно, что руководство ВСУ «настолько обеспокоено Авдеевкой, что бросило на защиту города измотанное подразделение, отчаянно цепляющееся за оставшиеся танки», рассуждает издание.

В основном, по его словам, украинские войска теряют «броню» при подрыве на минах или в результате атак беспилотников, начинённых взрывчаткой. «У русских всё лучше получается уничтожать украинскую технику. Особенно танки и особенно с помощью дронов», — признаёт Forbes.