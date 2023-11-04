В Германии шокированы признаниями Залужного о патовой ситуации на Украине — немецкий экс-генерал в эфире Phoenix

«Находившаяся на пике внимания тема украинского контрнаступления исчерпала себя», — констатирует экс-генерал бундесвера Хельмут Гансер. В ток-шоу на телеканале Phoenix отставной военный рассказывает о шокирующем характере признаний главы украинского генштаба Валерия Залужного о патовой ситуации на Украине для немецких наблюдателей и приходит к заключению, что про наступление стоит забыть, а Западу и Украине на следующий год следует думать, как не потерять новые территории, и готовить для этого оборону.

АНКЕ ПЛЭТТНЕР, модератор телеканала Phoenix: Мы давно об этом не говорили, даже за этим столом, поэтому мы хотим для начала взглянуть на то, какова на самом деле ситуация на Украине в данный момент. Господин Гансер, как вы это видите? Можете ли вы рассказать нам немного о том, какова ситуация в военном отношении? За последние несколько месяцев мы так много слышали о возможном осеннем наступлении, что возникает вопрос: а какова ситуация с действующим? Что будет зимой? Где мы находимся в данный момент?



ХЕЛЬМУТ ГАНСЕР, экс-генерал бундесвера: Да, сначала позвольте мне сказать, что поддержка Украины со стороны Запада не должна уменьшаться, особенно с учётом следующего года, нужны финансовая поддержка, гуманитарная и, прежде всего, военная поддержка. Потому что Украине, вероятно, придётся подготовиться к тому, что в следующем году Россия снова перейдёт в наступление и попытается атаковать Украину на нескольких участках. Ситуация такова, что мы уже около года ведём позиционную войну, как признал вчера в интервью журналу The Economist глава Генерального штаба Украины Залужный. Я думаю, что про крупное контрнаступление, особенно на юге, пока можно забыть...



АНКЕ ПЛЭТТНЕР: Позиционная война — это, по сути, тупик?



ХЕЛЬМУТ ГАНСЕР: Да, это тупиковая ситуация, которая ошарашила многих, особенно многих комментаторов в Германии. Вчера об этом рассказал в интервью начальник Генерального штаба, фактически он рассказывал о боевом stalemate*, о тупиковой ситуации, и о том, что он не хочет вступать в длительную позиционную войну, но сейчас ситуация именно такова. И я подозреваю, что в преддверии следующего года Украина будет продолжать нуждаться в поддержке Запада и перейдёт скорее к оборонительным операциям, чтобы обезопасить эту длинную 1500-километровую границу и не потерять там никакого пространства, что... Я полагаю поэтому эта тема контрнаступления, которая находилась на пике внимания в прошлом году, сейчас исчерпала себя.





Дата выхода в эфир 02 ноября 2023 года.



* Английское обозначение для шахматного понятия «пат» (прим. ИноТВ).