В Германии шокированы признаниями Залужного о патовой ситуации на Украине — немецкий экс-генерал в эфире Phoenix
ХЕЛЬМУТ ГАНСЕР, экс-генерал бундесвера: Да, сначала позвольте мне сказать, что поддержка Украины со стороны Запада не должна уменьшаться, особенно с учётом следующего года, нужны финансовая поддержка, гуманитарная и, прежде всего, военная поддержка. Потому что Украине, вероятно, придётся подготовиться к тому, что в следующем году Россия снова перейдёт в наступление и попытается атаковать Украину на нескольких участках. Ситуация такова, что мы уже около года ведём позиционную войну, как признал вчера в интервью журналу The Economist глава Генерального штаба Украины Залужный. Я думаю, что про крупное контрнаступление, особенно на юге, пока можно забыть...
АНКЕ ПЛЭТТНЕР: Позиционная война — это, по сути, тупик?
ХЕЛЬМУТ ГАНСЕР: Да, это тупиковая ситуация, которая ошарашила многих, особенно многих комментаторов в Германии. Вчера об этом рассказал в интервью начальник Генерального штаба, фактически он рассказывал о боевом stalemate*, о тупиковой ситуации, и о том, что он не хочет вступать в длительную позиционную войну, но сейчас ситуация именно такова. И я подозреваю, что в преддверии следующего года Украина будет продолжать нуждаться в поддержке Запада и перейдёт скорее к оборонительным операциям, чтобы обезопасить эту длинную 1500-километровую границу и не потерять там никакого пространства, что... Я полагаю поэтому эта тема контрнаступления, которая находилась на пике внимания в прошлом году, сейчас исчерпала себя.
* Английское обозначение для шахматного понятия «пат» (прим. ИноТВ).
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