Экс-генерал бундесвера: Германия мало чем может помочь Украине против российских атак с воздуха
АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Welt: Господин Катер, у нас есть ещё одна тема. Мы также хотим поближе взглянуть на боевые действия на Украине. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за последние 24 часа российская армия обстреляла больше украинских городов и посёлков, чем когда-либо с начала года. Всего россияне атаковали 118 населённых пунктов в 10 регионах. По данным властей, по меньшей мере 4 человека были убиты и ещё 14 получили ранения. Господин Катер, это... как вы это классифицируете? Русские внезапно наносят ответный удар силой? Фронт, видимо, был заморожен, а украинцы ещё продолжают пытаться прорваться на юге, и это ответ русских — то, что они сейчас снова усиливают обстрелы?
РОЛАНД КАТЕР, бывший генерал-лейтенант бундесвера: Такое развитие событий было предсказуемо. Отчасти мы, видимо, имеем дело с тем, что на различных участках фронта начался период плохой погоды — распутицы. Это означает, что на земле теперь будет мало движения. Поэтому было относительно ясно, что воздушная война будет усиливаться на всех направлениях с помощью авиации, дронов, дальнобойной артиллерии и ракет. Это значит, что теперь у нас будут именно такие изображения, которые теперь мы можем видеть каждый день. Значительное увеличение количества воздушных бомбардировок, в том числе объектов критической инфраструктуры, с обеих сторон.
* Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
** Российское название — Артёмовск (прим. ИноТВ).
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