BI: РЭБ стала такой же могущественной силой, как танки и самолёты — показал украинский конфликт

Ценность систем радиоэлектронной борьбы давно и хорошо известна, но украинский конфликт показал, насколько быстро они и средства противодействия им развиваются и совершенствуются. Как пишет Business Insider, РЭБ на земле и в воздухе стала такой же могущественной силой, как танки и самолёты, поэтому США полны решимости принять на вооружение самолёты и беспилотники нового поколения.

Ценность систем радиоэлектронной борьбы давно и хорошо известна, но боевые действия на Украине показали, насколько быстро они и средства противодействия им развиваются и совершенствуются. Как пишет Business Insider, вот почему ВВС США полны решимости принять на вооружение самолёты и беспилотники РЭБ нового поколения.

В сентябре ВВС получили первый испытательный образец самолёта РЭБ EC-37B Compass Call. Это переоборудованный бизнес-джет Gulfstream G550. Он придёт на смену устаревшему ЕС-130, который создан на базе транспортного самолёта С-130 ещё в середине 1970-х годов.

«Смысл в том, чтобы дать нашим кораблям и самолётам возможность подходить ближе к противнику при помощи электромагнитной защиты и осуществлять активное радиоэлектронное подавление с тем, чтобы кораблям и самолётам противника было труднее работать во всём электромагнитном спектре», — рассказал генерал Марк Келли, возглавляющий боевое авиационное командование, которое занимается формированием, обучением и оснащением подразделений и частей ВВС США.

Как напоминает автор материала, армии мира вкладывают средства в развитие таинственной радиоэлектронной борьбы со времён Второй мировой войны. В ВВС США термин «радиоэлектронная борьба» является собирательным и включает в себя радиоэлектронное подавление (постановка помех радиосвязи противника и использование противорадиолокационных ракет для уничтожения вражеских РЛС), радиоэлектронное обеспечение (обнаружение и распознавание вражеских передатчиков) и электромагнитную защиту от радиоэлектронных атак противника.

В ходе авиационных кампаний во Вьетнаме, а также во время арабо-израильских войн постановка помех РЛС ПВО и зенитному оружию и противодействие активным помехам противника играли важную роль. Однако конфликт на Украине показал, что РЭБ на земле и в воздухе стала такой же могущественной силой, как танки и самолёты.

Новый EC-37B в ВВС будет существенно отличаться по своим функциям от ЕС-130, который в основном обеспечивал превосходство в воздухе, сказал Келли.

«Нам надо перемещаться в воздушном пространстве на большие расстояния, и мы используем самые передовые методы, чтобы иметь возможность для работы во всём электромагнитном спектре», — отметил он.

EC-37B разрабатывают уже довольно давно, но ВВС также делают ставку на беспилотные летательные аппараты в стремлении увеличить количество и возможности своего парка. Программа Collaborative Combat Aircraft нацелена на создание ведомого беспилотника-робота для имеющихся в составе ВВС военных самолётов. А проект Next-Generation Air Dominance предназначен для создания истребителя шестого поколения.

Отвечая на вопрос о приоритетных задачах программы Collaborative Combat Aircraft, Келли указал на постановку помех, а также на использование датчиков, на радиотехническую разведку и прочие задачи. Трудность заключается в том, что надо будет определить размеры, вес и мощность, которые выдержат эту полезную нагрузку.

«Я думаю, потом мы повторно пройдёмся по всем элементам», — сказал Келли.