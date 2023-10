Sky News: The Beatles выпустят последнюю песню с вокалом Леннона

Британская рок-группа The Beatles объявила о выходе последней песни, над которой работали все участники коллектива, сообщает Sky News. Композицию с вокалом убитого Джона Леннона пытались закончить ещё в 1990-х, однако только сейчас новые технологии позволили качественно извлечь его голос с демо-записи, чтобы добавить к аранжировке других членов группы.

На следующей неделе Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят последнюю песню, над которой The Beatles работали в полном составе, пишет Sky News. Спустя полвека композицию, на которой звучит голос Леннона и игра Харрисона, удалось завершить благодаря новым технологиям.

Как рассказывает телеканал, первая демо-версия трека Now and Then была записана Джоном Ленноном в 1970-х годах в его нью-йоркской квартире. Помимо голоса, на ней присутствует фортепианная аранжировка. После убийства Леннона в 1980 году его жена Йоко Оно передала запись оставшимся членам группы вместе с песнями Free As A Bird и Real Love, которые были выпущены в 1990-х. Тогда же Харрисон, Маккартни и Старр записали новые части и завершили черновой микс Now and Then, однако не выпустили трек из-за сложностей в отделении вокала Леннона и партии фортепиано.

Новые технологии по восстановлению звука позволяют решить возникшие проблемы, отмечается в статье. В прошлом году Маккартни и Старр завершили работу над композицией, которая включает старое демо Леннона, электрическую и акустическую гитару Харрисона, умершего в 2001 году, а также бэк-вокал из других песен группы.

Пол Маккартни заявил, что голос Леннона в новой композиции звучит «кристально чисто». По его словам, песня Now and Then получилась «эмоциональной» и «настоящей записью The Beatles», потому что на ней играют все члены группы. «По-прежнему работать над музыкой The Beatles в 2023 году и выпускать новую песню, которую люди ещё не слышали, — это потрясающе», — подчеркнул Маккартни.

Сын Джона Леннона Шон признался Ske News, что «невероятно трогательно» ждать новую песню The Beatles. «Это последняя песня, которую моему отцу, Полу, Джорджу и Ринго довелось записать вместе, — напомнил он. — Она словно капсула времени — кажется, что всё так и должно было случиться».