Arirang: в Национальном оркестре Южной Кореи впервые появился дирижёр-робот
ВЕДУЩАЯ: Новый вызов для робота — впервые в Корее он выступил в роли дирижёра. Наша корреспондентка Чхве Су Хён побывала на репетиции и застала его первое представление.
ВЕДУЩАЯ: Новый вызов для робота — впервые в Корее он выступил в роли дирижёра. Наша корреспондентка Чхве Су Хён побывала на репетиции и застала его первое представление.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи.
Следственный комитет России предъявил обвинение экс-главе СБУ Василию Грицаку в связи с происходившими обстрелами Донбасса в 2014—2016 годах.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил о введении режима ЧС в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
Выбранный «Филадельфия Флайерз» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года российский нападающий Матвей Мичков отметил вклад своего отца в его карьеру.
Пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю сообщила о госпитализации четырёх детей из села Астафьевка Красноярского края из-за отравления ядовитым растением.
Израиль не может позволить США передать Украине систему ПРО «Железный купол» из опасений её передачи Ирану, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal.
Российский футбольный союз (РФС) выделил болельщикам московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» свыше 12 тыс. билетов на матч за Суперкубок России.
Официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий заявила о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, в которых действуют ограничения на авиаперелёты.
В пресс-службе СК России заявили, что следователи возбудили уголовные дела в отношении 160 иностранных наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков.
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT рассказал подробности подготовки законопроекта об изъятии домашних животных за жестокое обращение.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Карачаево-Черкесии обнаружили факт хищения средств при закупке лекарств и медоборудования на 100 млн рублей.
Решением совета директоров АО МАЗ «Москвич» Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании вместо занимавшего этот пост Дмитрия Пронина.
Агент российского защитника Дмитрия Симашёва Дэн Мильштейн рассказал о реакции хоккеиста на результаты драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где игрок был выбран «Аризоной Койотс» под шестым номером и по этому показателю стал первым из россиян, обогнав российского нападающего Матвея Мичкова.
Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что причиной отравления детей в лагере «Белые горы» стал норовирус.
Партнёрство темнокожих футболистов обвинило Футбольную ассоциацию Англии в недостаточном расовом разнообразии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проиронизровала на тему предложения президента Украины Владимира Зеленского официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в стране.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России ведут круглосуточные оборонительные бои у Артёмовска (Бахмут) и Кременной, отбивая атаки украинских боевиков.
Омский «Авангард» объявил о назначении Михаила Аверина председателем совета директоров.
Кабмин Эстонии 29 июня примет решение о прекращении договора о сотрудничестве с Россией в сфере сохранения культурных ценностей.
В Красноярске из детского оздоровительного лагеря «Гренада» пропала 13-летняя девочка.
Российский нападающий Матвей Мичков прокомментировал результаты драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по итогам которого был выбран «Филадельфией» под седьмым номером в первом раунде.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о новой атаке украинских боевиков в районе Работина в Запорожской области.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия после убийства полицией подростка в Нантере, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма-Ате принимают все меры для защиты прав арестованного в республике по запросу США главы департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина.
На временно контролируемой киевским режимом части Запорожской области объявили о начале учений на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС.
Россияне Даниил Бут, Михаил Гуляев, Матвей Мичков и Дмитрий Симашёв выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что из-за смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге будет проведена служебная проверка местных органов опеки.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по боевикам из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.
Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о подготовке законопроекта об изъятии домашних животных за жестокое обращение.
«Аризона Койотс» выбрал российского нападающего Даниила Бута под 12-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала США страной-банкротом.
Клуб «Аризона Койотс» выбрал российского защитника Дмитрия Симашёва под шестым номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование украинских боевиков усилило ударные группы для наступления на Артёмовск (Бахмут) и Соледар в ДНР.
«Филадельфия Флайерз» выбрал российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
ВС России выбивают остатки украинских десантников из-под Антоновского моста города Алёшки в Херсонской области, заявил начальник штаба полка с позывным Белый.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в своих соцсетях, что французские полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским подростка в парижском пригороде Нантер.
Задержанный в Алма-Ате сотрудник российской компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин имеет право просить убежище в Казахстане, заявил заместитель генерального прокурора страны Улан Байжанов.
Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую АЭС, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед запросом со стороны США в деле сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, заявил замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов.
Воздушная тревога объявлена в четырёх украинских регионах.
Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик обнаружен мёртвым, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад, сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.
Следователи задержали приёмную мать шестилетнего мальчика, который пропал в Екатеринбурге трое суток назад, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо, в котором предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для людей, которые зарабатывают в год более 25 млн рублей.
Российское посольство в Боготе назвало поездку граждан Колумбии в прифронтовой Краматорск безрассудной.
В Госдуме обсуждают введение запрета индивидуальным предпринимателям на продажу пива и сидра в заведениях общепита, предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.
В военной разведке Украины пожаловались на требование некоторых союзников страны вести активные наступательные действия, сообщает издание The Economist.
Российская авиация уничтожила танк украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.
Попытка украинских войск преодолеть минные поля на юге Украины обернулась большими потерями, чем предполагалось изначально, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Четырёхлетний мальчик, который ранее пропал в Еврейской автономной области, обнаружен живым, сообщает ГУ МЧС по региону.