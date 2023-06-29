Arirang: в Национальном оркестре Южной Кореи впервые появился дирижёр-робот

В Южной Корее дирижёром Национального оркестра впервые стал робот EveR-6, разработанный в сотрудничестве с Корейским институтом промышленных технологий. Пока идут репетиции, но как передаёт Arirang, уже 30 июня состоится его сольный дебют.

ВЕДУЩАЯ: Новый вызов для робота — впервые в Корее он выступил в роли дирижёра. Наша корреспондентка Чхве Су Хён побывала на репетиции и застала его первое представление.

ЧХВЕ СУ ХЁН, корреспондентка Arirang: Может ли робот заменить дирижёра? Всё начинается с этого простого вопроса. Национальный оркестр Кореи в сотрудничестве с Корейским институтом промышленных технологий (KITECH) намерен ответить на него 30 июня, когда робот-дирижёр по имени EveR-6 впервые в Южной Кореи будет дирижировать оркестром.

Репетицию в понедельник ждали с высокими ожиданиями. Когда EveR-6 начал исполнять «Лошадиный галоп» (монгольского композитора. — ИноТВ) М. Бирваа, зрители во все глаза смотрели, будет ли робот двигаться, как огромный метроном, или скорее как живой дирижёр.

Самым запоминающимся моментом на репетиции стало исполнение «Gam» («Чувства») — пьесы-импровизации, во время которой оркестром дирижируют одновременно человек и робот. Дирижёр Су Ёул Чхве заставлял участников оркестра играть тогда, когда ему казалось правильно, в то время как EveR-6 помогал ему поддерживать темп и ритм.

СОНЬ ИЛЬ ХУН, композитор «Gam»: Эта пьеса помогает пережить процесс исполнения (музыкального произведения. — ИноТВ) и взаимодействия между исполнителями и дирижёрами. Ноты сами по себе не важны, но можно увидеть взаимодействие между ними.

Роботы-дирижёры, такие как японский «Asimo» в 2008 году и швейцарский «Yumi» в 2017 году, уже потрясали музыкальный мир. Корейский институт промышленных технологий также посвятил годы на разработку шестой версии своего человекоподобного робота EveR.

ЛИ ДОН УК, исследователь из Корейского института промышленных технологий: Мы сосредоточились на человекоподобных роботах, которые напоминают человека, чтобы обеспечить успешную коммуникацию, потому что будущие роботы должны помогать нам в повседневной жизни. Для дирижирования нужны быстрые, стремительные движения, что заставило работать над решением этой задачи в ответ на предложение Национального театра.

По словам композитора «Gam» и второго дирижёра, EveR-6 на самом деле не дирижирует, несмотря на то, что превосходит человека по точности и чувству ритма. Они указали, что главным недостатком EveR-6 является отсутствие у него слуха.

СУ ЁУЛ ЧХВЕ, дирижёр: Я думаю, что EveR-6 скорее «дирижёр-исполнитель», чем просто дирижёр, потому что он руководит и жестикулирует, в то время как исполнители для создания нужной выразительности слушают, подтверждают, исправляют и исполняют музыку.

EveR-6 поднимает очевидный вопрос о будущем обществе, где люди и роботы сосуществуют. Искусство действительно может выйти за рамки того, что когда-то считалось прерогативой человека.

Чхве Су Хён, Arirang News.