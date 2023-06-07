DM: американские учёные придумали самовосстанавливающуюся синтетическую кожу для «роботов-убийц»

В Стэнфордском университете создали самовосстанавливающийся эластичный материал, который может использоваться в качестве синтетической «кожи» для «роботов-убийц», пишет издание The Daily Mail. Изобретение американских учёных позволяет изделию самовосстанавливаться на поле боя благодаря его магнитным свойствам при температуре 70 °С.

Научные сотрудники Стэнфордского университета создали синтетическую «кожу» из силикона и полипропиленгликоля, которая растягивается наподобие человеческой и не рвётся. В то же время её магнитные свойства позволяют коже самостоятельно выравниваться в случае разрыва. При нагревании оба полимера размягчаются и становятся жидкими, и затвердевают при охлаждении. При нагревании всего до 70 °С самовосстановление и заживление происходят примерно в течение суток, сообщает издание The Daily Mail.

Команда учёных заявила, что их изобретение может привести к созданию «реконфигурируемых мягких роботов, способных менять форму и ощущать полученные деформации», что в конечном итоге повлияет на ход ведения военных действий. По мнению одного из создателей изобретения кандидата наук Криса Купера, учёным удалось достичь того, что они называют «первой демонстрацией многослойного тонкоплёночного датчика, который автоматически перестраивается во время процесса восстановления», пишет газета.

Учёные считают своё изобретение наиболее близким к футуристической электронной коже, которую носил персонаж-киборг Арнольда Шварценеггера в кинофраншизе «Терминатор». Купер и его коллеги использовали ту же технику наслоения человеческой кожи в своей разработке. Как говорит соавтор изобретения доктор Сэм Рут, один слой чувствует давление, другой — температуру, а третий — напряжение. Слои могут быть спроектированы таким образом, чтобы ощущать тепловые, механические или электрические воздействия. Основа каждого слоя состоит из длинных молекулярных цепей, соединёнными динамическими водородными связями, подобными тем, которые скрепляют двойную спираль нитей ДНК, что позволяет многократно растягивать «кожу», не разрывая её — подобно латексу, поясняет The Daily Mail.

Как сообщается в статье, исследователи использовали силикон и полипропиленгликоль, оба из которых обладают механическими и резиноподобными свойствами и биосовместимостью. Эти два материала были тщательно разработаны, чтобы у них были одинаковые по вязкости и упругости реакции на внешнее напряжение в соответствующем диапазоне температур. Наиболее важной составляющей своей разработки учёные называют способность самостоятельного восстановления без участия или усилий с их стороны.

Добавление магнитных материалов в конструкцию также привело к способности самостоятельной сборки прототипа из отдельных частей. По словам профессора Рене Чжао, в сочетании с навигацией по магнитному полю и индукционным нагревом появилась возможность создавать реконфигурируемых мягких роботов, которые могут менять форму и «ощущать» свою деформацию. Долгосрочное видение «кожи» заключается в создании устройств, способных восстанавливаться после экстремальных повреждений, например, если оно было разорвано на куски, но смогло бы самостоятельно восстановиться, заключает The Daily Mail.