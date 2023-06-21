NTD: робот помогает восстанавливать амазонские джунгли

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Черчесов отреагировал на первого соперника «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об итогах жеребьёвки первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
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Число пострадавших при ЧП на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до 13
Число пострадавших в результате ЧП на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до 13, заявили в региональном управлении МЧС.
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Бастрыкин: в управления СК в новых регионах дополнительно поставят беспилотники
Следственный комитет планирует дополнительную поставить беспилотники в управления ведомства в новых регионах России.
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Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гинесса
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гинесса перед матчем квалификации чемпионата Европы с командой Исландии.
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ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры Херсонской области
Украинские войска нанесли артиллерийские удары по населённым пунктам левобережной части Херсонской области.
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В США по ошибке завысили стоимость переданного оружия на Украину
В США ошиблись при расчётах стоимости направленного за два года вооружения Киеву на $6,2 млрд — излишек предполагается потратить на будущие поставки, заявили в Пентагоне.
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Агент: «Динамо» ещё не приняло решения по Языджи, вариант с «Зенитом» пока на паузе
Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в Россию.
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Две электрички отменили в связи с повреждением железнодорожного полотна в Крыму
Две электрички отменены в Крыму из-за повреждения железнодорожного полотна в районе Феодосии.
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Аксёнов сообщил о повреждении железнодорожного полотна под Феодосией
В районе Феодосии было повреждено железнодорожное полотно, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Мартинес: Роналду — пример для всей Португалии
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на рекорд нападающего Криштиану Роналду за национальную команду.
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Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание детского сада
В результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в центре Донецка повреждено здание детского сада.
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Один человек погиб в результате ЧП на угольном месторождении в Якутии
Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации ёмкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии.
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Sport: Неймар сообщил руководству «Барселоны» о намерении вернуться в клуб
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет вернуться в каталонскую «Барселону».
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В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами
В Минобороны Белоруссии сообщили о начале мобилизационных учений с военными комиссариатами Минской области.
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Марочко: ВСУ три дня безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении
ВСУ на протяжении трёх дней продолжают атаки на Краснолиманском направлении в ЛНР.
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Немков возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator
Российский боец Вадим Немков стал первым в обновлённом рейтинге спортсменов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.
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В МЧС сообщили о тушении пожара в гостевом доме в центре Иркутска
Пожар в гостевом доме в Иркутске ликвидировали, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Бензема поприветствовал Канте в «Аль-Иттихаде»
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поприветствовал соотечественника Н'Голо Канте в саудовском клубе.
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CNN: спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков пропавшего батискафа
В ходе поисков в Атлантическом океане батискафа «Титан» спасатели слышали акустическую обратную связь.
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МЧС: открытое горение на заводе в подмосковном Волоколамске ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Волоколамске в Московской области.
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Бастрыкин: экспертизы показали, что ВСУ обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО
Экспертизы осколков изъятых в Донбассе снарядов показали, что ВС Украины ведут обстрел из всех видов РСЗО.
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Воробьёв подтвердил падение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминского района
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил крушение двух БПЛА в посёлке Калининец Наро-Фоминска.
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Канте официально стал одноклубником Бензема по «Аль-Иттихаду»
Саудовский «Аль-Иттихад» официально объявил о переходе полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.
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Роналду поделился впечатлениями от попадания в Книгу рекордов Гиннесса
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой гол в 200-м матче за национальную команду.
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ТАСС: в Московском регионе с помощью РЭБ сбиты три беспилотных летательных аппарата
Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств РЭБ.
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РИА Новости: украинский беспилотник попал в жилое здание в центре Донецка
Украинский БПЛА попал в жилое многоэтажное здание в Ворошиловском районе Донецка.
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Грилиш ответил на критику после бурного празднования требла «Ман Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о трёхдневном праздновании в честь завоевания требла.
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Sport: Суарес планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Нападающий «Гремио» Луис Суарес сообщил руководству клуба о решении завершить карьеру.
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Алексеенко: число погибших после теракта на Каховской ГЭС увеличилось до 41
Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и подтопления территории в Херсонской области возросло до 41.
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Бастрыкин: более 30 украинских боевиков осуждены за преступления против граждан ДНР и ЛНР
Суды Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному сроку, уже более 30 украинских боевиков за преступления против мирного населения.
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Поручик Павелка: насильно призванные украинцы не проявляют рвения на тренировках
Офицер запаса армии Польши Пётр Павелка заявил, что украинцы, насильно призванные в ВС Украины, не проявляют рвения на тренировках.
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В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов и 64 значимых объекта
Свыше 60 социально значимых объектов и почти 12 тысяч жилых домов полностью освобождены от воды в Херсонской области.
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Еврокомиссия направит более €8 млн на поддержку евроинтеграции Грузии
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству запустил программу поддержки евроинтеграции Грузии. Подрядчик будет предоставлять технические услуги для реализации двусторонних соглашений между Грузией и Евросоюзом. С документом ознакомился RT.
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РИА Новости: Киев резко поднял тарифы на ЖКХ в Николаевской области и в части Запорожской
В подконтрольных Киеву населённых пунктах Запорожской и Николаевской областей резко подняли тарифы на электричество и воду.
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Бастрыкин: в ЛНР за неделю из стихийных захоронений извлечено более 170 жертв ВСУ
Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что более 170 жертв ВС Украины извлечено за неделю из стихийных захоронений в ЛНР.
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Рогов: в Запорожской области ВСУ используют тактику мелких порезов
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о тактике ВСУ на Запорожском направлении.
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В России предложили создать госмонополиста для розничной продажи алкоголя
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
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Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка сил «Восток» отразила нападение ВС Украины на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
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Рогов: в Запорожской области воды для нужд сельского хозяйства хватит на 1,5 месяца
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что воды для нужд сельского хозяйства в Запорожской области хватит на 1,5 месяца.
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Гендиректор центра Грабаря сообщил, что рассматривается вариант консервации «Троицы»
Решения о реставрационно-консервационных мероприятиях в отношении иконы «Святая Троица» Андрея Рублёва будут приниматься после оценки специалистами актуального состояния её сохранности.
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В список антистресс-вакансий вошли тестировщик романтики и няня для индоуток
Аналитики подобрали варианты антистресс-вакансий с зарплатой от 18 тыс. до 100 тыс. рублей. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
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Минобороны: российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на Запорожском направлении
Группировка сил «Восток» уничтожила разведывательную группу ВС Украины на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
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В Хмельницкой области произошли взрывы
В Хмельницкой области на западе Украины прозвучали взрывы.
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В Ивано-Франковской области запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста
Начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков заявил, что плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами временно запрещены в Ивано-Франковской области на Украине.
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Минобороны: российские ВКС сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР
Российские ВКС сорвали наступление ВС Украины на Торском направлении.
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МВД: во Владивостоке нашли пропавшую в Вене осенью 2022 года гражданку Австрии
Полиция нашла во Владивостоке гражданку Австрии, пропавшую в Вене в 2022 году и объявленную в международный розыск.
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Российские выпускники назвали IT и медицину приоритетными сферами для поступления
Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос среди выпускников школ и выяснили, какие сферы они рассматривают в этом году для получения профессии. Результаты имеются в распоряжении RT.
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«Зеркало недели»: взрывы произошли в Житомирской области
Взрывы прозвучали в Житомирской области Украины.
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РИА Новости: на территории перевозчика во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса
Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса.
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СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские военные выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка.