NTD: робот помогает восстанавливать амазонские джунгли

В Перу робот помогает восстанавливать дождевые леса Амазонии, которые называют лёгкими нашей планеты. Как передаёт NTD, тропический лес пострадал из-за сельского хозяйства и чрезмерной вырубки деревьев, в том числе нелегальной. За одно утро робот сажает 600 семян. Этого хватит на то, чтобы заполнить деревьями территорию, равную двум футбольным полям. В проекте также участвуют местные жители и бывшие нелегальные лесорубы. Они помогают лесничим сажать молодые деревья.

Этот ловкий робот помогает восстанавливать дождевые леса Амазонии. Они настолько важны, что их называют лёгкими нашей планеты. Однако площадь джунглей в последние десятилетия стала намного меньше.

Тропический лес пострадал из-за сельского хозяйства и чрезмерной вырубки деревьев, в том числе нелегальной. В Перу для спасения джунглей запустили пилотный проект с участием двурукого робота YuMi шведско-швейцарского производства. Он питается от солнечной энергии.

Лесничим понадобилось три дня, чтобы перевести все детали умного устройства в питомник в глубине джунглей. Здесь робот сажает семена деревьев.

МОХСИН КАЗМИ, директор организации Junglekeepers: Робот очень проворен. Он способен посадить много семян для питомника. Это освобождает наших смотрителей, и они могут выполнять другие задачи, связанные с самим проектом по восстановлению лесов.

За одно утро робот сажает 600 семян. Этого хватит на то, чтобы заполнить деревьями территорию, равную двум футбольным полям.

В проекте также участвуют местные жители и бывшие нелегальные лесорубы. Они помогают лесничим сажать молодые деревья.

ХУАН ХУЛИО ДЮРАН ТОРРЕС, бывший нелегальный лесоруб: Шахтёры и лесорубы пользуются передовыми технологиями и уничтожают много деревьев. Но если робот поможет сажать семена, и местные жители будут участвовать в проекте и изучать технологии, то это станет нашим совместным ответом. Думаю, это хорошо.

ДЕННИС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО ТОРРЕС, эксперт по лесам Амазонии: Я убеждён, что леса Амазонии можно спасти. И мы все должны работать вместе.

Амазонские джунгли — самый крупный тропический лес в мире. Он занимает пять с половиной миллионов квадратных километров. Это половина общей площади оставшихся на планете тропических лесов.

Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года.