WION: новая техника биофабрикации позволит делать одежду из искусственной кожи на базе грибов

00:26
Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев не сделает ничего сверхъестественного имеющимися силами
Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС Украины не смогут сделать ничего сверхъестественного теми силами, которые у него есть на данный момент.
00:26
Кущенко: БК «Локомотив-Кубань» упустил победу в матче с более опытным соперником
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» вполне способен выиграть финальную серию с УНИКСом.
00:22
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по программе ВТС до 2025 года
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года.
00:15
Бушманов: «Спартак» сможет и должен бороться за второе место РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов считает, что команда Гильермо Абаскаля способна серьёзно побороться за серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
23:58
«Ювентус» сыграл вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей»
Итальянский «Ювентус» не смог обыграть испанскую «Севилью» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
23:56
«Рома» обыграла «Байер» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Итальянская «Рома» переиграла немецкий «Байер» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
23:55
«Базель» вырвал победу у «Фиорентины» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций
Итальянская «Фиорентина» уступила швейцарскому «Базелю» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА.
23:54
Илон Маск сообщил, что покинет пост гендиректора Twitter через шесть недель
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что нашёл преемника на пост гендиректора Twitter.
23:52
«Вест Хэм» взял верх в первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «Алкмаром»
Английский «Вест Хэм» на своём поле нанёс поражение нидерландскому «Алкмару» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА.
23:40
MWM: на Украине признали неуязвимость российских ракет Х-22 для ПВО
Российские крылатые ракеты Х-22, которые были использованы при ударе по Киеву, являются неуязвимыми для украинского ПВО. Об этом пишет американский портал Military Watch Magazine.
23:36
Тренер УНИКСа предпочёл бы менее нервные победы над «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович считает, что его подопечные на морально-волевых качествах смогли переиграть краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» в третьем матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
23:28
Санду призвала власти Канады ввести санкции против «беглых олигархов»
Президент Молдавии Майя Санду попросила власти Канады ввести санкции против молдаван, которых она назвала беглыми олигархами.
23:21
Рублёв на старте «Мастерса» в Риме сыграет с Молчаном
Стал известен первый соперник россиянина Андрея Рублёва на представительном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
23:17
В Минобороны России сообщили о боях под Малоильиновкой
Российские подразделения отражают атаку ВСУ в направлении населённого пункта Малоильиновка, ведётся бой.
23:13
В Минобороны России заявили, что общая обстановка в зоне СВО находится под контролем
Общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится под контролем российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
23:05
В Минобороны России опровергли информацию о прорывах обороны на фронтах
В Минобороны России опровергли сообщения разных источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.
23:03
Кононов — о предложениях по тренерской работе: приоритет РПЛ
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал понять, что с сезона-2023/24 будет готов вернуться к работе.
23:03
Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом
Средства ПВО сработали в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
23:01
CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против России для обмена заключённых
В Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.
22:48
Шеремет призвал ударить по западу Украины в случае применения Киевом Storm Shadow
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал ударить по западным границам Украины в случае, если Киев применит британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
22:43
Губерниев: Россия рискует пропустить четыре ближайшие Олимпиады
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российским спортсменам не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций.
22:34
Полянский сообщил о запланированном заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запланированном на 18 мая неформальном заседании СБ ООН по теме поставок западного оружия на Украину.
22:32
Федоровцева и Лазарева стали чемпионками Турции по волейболу с «Фенербахче»
«Фенербахче» в 14-й раз завоевал золотые медали чемпионата Турции по волейболу среди женских команд.
22:25
Рогов заявил, что сообщения о контрнаступлении ВСУ на Запорожском фронте не подтверждаются
Сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
22:16
Бонуччи достиг отметки в 500 матчей в составе «Ювентуса»
Защитник итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи установил очередное достижение в своей спортивной карьере.
22:12
Полянский анонсировал неформальное заседание СБ ООН по вопросу гонений на УПЦ
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу гонений на УПЦ.
22:06
Веснина: россияне ставят перед собой самые высокие цели на «Мастерсе» в Риме
Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина ожидает удачного выступления от россиян на представительном теннисном турнире в Риме.
22:04
На правом берегу Днепра в Херсонской области зафиксирована концентрация катеров ВСУ
Концентрация малых катеров ВСУ зафиксирована на правом берегу Днепра в Херсонской области.
22:03
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черниговской области
Вечером в Черниговской области Украины произошли взрывы.
21:56
В США пригрозили грузинским компаниям санкциями при возобновлении авиасообщения с Россией
В США пригрозили компаниям Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
21:54
В «Ференцвароше» довольны работой Черчесова
В «Ференцвароше» оценили работу главного тренера команды Станислава Черчесова.
21:49
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.
21:46
Орлов: фанаты других команд мечтают о развале «Зенита»
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что болельщики других команд чемпионата России по футболу недолюбливают «Зенит» из-за успехов команды из Санкт-Петербурга.
21:36
УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в третьем матче финала Единой лиги ВТБ
УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в третьем матче финала Единой лиги ВТБ.
21:34
ANSA: Зеленский в ближайшие дни может совершить визит в Италию
Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить короткий визит в Италию. Об этом пишет информационное агентство ANSA.
21:33
Захарова заявила, что из активов Малофеева до бюджета Украины дойдут в лучшем случае крохи
Из конфискованных Минюстом США в пользу Украины активов российского предпринимателя Константина Малофеева до Киева дойдут в лучшем случае крохи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21:31
Овечкин рассказал, как познакомился с Ди Каприо в ресторане
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал понять, что среди его знакомых есть голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.
21:23
Один из пострадавших при обстреле ВСУ Горловки скончался
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один из раненых мирных жителей при обстреле города со стороны ВСУ скончался.
21:21
Таранов назвал Лава и Данни лучшими легионерами в истории РПЛ
Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что лучшие легионеры Российской премьер-лиги (РПЛ) выступали в московском ЦСКА и петербургском «Зените».
21:10
«Кама» представила образец отечественного электромобиля «Атом»
Акционерное общество «Кама» представило образец первого отечественного электромобиля «Атом».
21:10
Четыре клуба из Крыма в мае пройдут лицензирование для вступления в ФНЛ
Заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству, бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха рассказал о ходе процесса принятия клубов с полуострова в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
21:08
В «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Лички
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб рассмотрит предложения других команд по главному тренеру Марцелу Личке.
21:01
Пассажиропоток аэропорта Мурманск вырос на 30% за апрель
За апрель 2023 года аэропортом Мурманск воспользовались более 100 тыс. человек, что почти на 30% больше, чем годом ранее.
21:00
Захарова раскритиковала конфискацию средств Малофеева со стороны США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конфискацию Минюстом США средств российского предпринимателя Константина Малофеева вопиющей практикой экспроприации частных средств.
20:57
В округах Подмосковья создадут сельские агломерации
В городских округах Московской области будут созданы сельские агломерации.
20:56
Овечкин назвал команду мечты
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин составил команду мечты.
20:54
Мэр Горловки сообщил, что при обстреле города украинскими военными пострадали три человека
Три человека пострадали при обстреле украинскими военными центра Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.
20:51
Подмосковная школа вожатых подготовит 300 студентов к летнему сезону
Подмосковная школа вожатых подготовит к летнему сезону около 300 студентов. Запланированы тренинги и семинары.
20:50
К запуску МЦД-3 обновят 10 станций
К запуску третьего Московского центрального диаметра обновят десять станций. Также будет модернизирована пассажирская инфраструктура на Казанском направлении.
20:50
Выставка Вячеслава Сухова пройдёт в Самаре
Юбилейная выставка художника Вячеслава Сухова пройдёт с 16 мая по 3 июня в Самаре.