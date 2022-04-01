France 24: долговечно и экологично — Евросоюз объявил о начале борьбы с быстрой модой

Европейская комиссия подготовила план по переходу на производство товаров не во вред природе, главным образом в модной индустрии, передаёт France 24. Цель такой инициативы — создавать более долговечные вещи, поощрять их ремонт и переработку для борьбы с пластиковыми отходами и изменением климата.

«Зелёный — новый тренд»: такое заявление сделал Евросоюз, объявляя о своих предложениях по борьбе с быстрой модой. Цель этой инициативы — сделать одежду более долговечной, легко поддающейся восстановлению, а также снабдить её понятными ярлыками, на которых указана информация о переработке и экологичности товара.

ФРАНС ТИММЕРМАНС, заместитель председателя Европейской комиссии: Пора положить конец модели «купи, сделай, сломай и выброси», которая так сильно вредит нашей планете, нашему здоровью и нашей экономике.

Евросоюз заявил, что будет пресекать «гринвошинг», когда компании вводят потребителя в заблуждение благодаря лживым утверждениям об экологичности своего товара. Теперь производителям придётся гарантировать долговечность одежды и то, что она не наносит вред окружающей среде. Эксперты говорят, что такие новые меры и обучение людей переработке и ремонту одежды может изменить жизненный цикл модной индустрии с линейного на цикличный.

ДАНА ТОМАС, автор книги «Fashionopolis: Цена быстрой моды и будущее одежды»: Мода основана на морально устаревших попытках исключить то, что покупали в прошлом сезоне, чтобы вы могли купить новое на этот сезон, а также на создании настолько дешёвых вещей, которые изнашиваются так быстро, что вам не хочется их ремонтировать. Вам просто советуют их выбросить. Сегодня перерабатывается только 1 процент одежды — большая часть оказывается на помойке. Более 60 процентов, две трети всей одежды, состоит из полиэстера, что по сути является пластиком. Так что когда он попадает на свалку, то не разлагается.

Евросоюз констатирует, что текстильная промышленность занимает четвёртую строчку после продовольствия, жилищного строительства и транспорта по наибольшему влиянию на изменение климата и окружающей среды. Согласно последним оценкам, на каждого европейца в год приходится по 26 килограммов одежды и постельного белья. При этом на свалку попадает около 11 килограммов текстиля, что за год в целом даёт 5 миллионов тонн.