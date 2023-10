NTD: на британском аукционе продадут памятные вещи из мира музыки

В Лондоне на ежегодном аукционе продадут памятные вещи из мира музыки. Как передаёт NTD, среди них куртки, которые носили Майкл Джексон и Джордж Майкл, коллекция гитар, на которых играли Пол Стэнли из KISS, Ангус Янг из AC/DC и Ноэль Галлахер из Oasis, а также шиньон Эми Уайнхаус из клипа You Know I’m No Good.

Одежду, гитары и даже шиньоны продадут в Лондоне на ежегодном аукционе памятных вещей из мира музыки. Среди них куртки, которые носили Майкл Джексон и Джордж Майкл. ЛИ ЛОВЕС, представитель Propstore: Наш звёздный лот — это куртка Майкла Джексона из видеорекламы Pepsi. Уникальный предмет одежды, сделанный на заказ. Вы сможете сравнить его с видео перед мероприятием. За куртку планируют выручить до 480 тысяч долларов. А за некоторые гитары — до 145 тысяч. ЛИ ЛОВЕС: У нас есть отличная коллекция гитар, которые на концертах использовали такие музыканты, как Пол Стэнли из KISS, Ангус Янг из AC/DC и, конечно же, Ноэль Галлахер из Oasis. В целом на ежегодном аукционе Propstore выставят 200 лотов. Среди них шиньон Эми Уайнхаус из клипа You Know I’m No Good. Также продадут сет-лист в рамке, написанный от руки вокалистом Nirvana Куртом Кобейном. ЛИ ЛОВЕС: Мы постоянно видим растущий спрос на памятные вещи из фильмов и клипов. С каждым годом наши продажи становятся всё больше и больше, а цены становятся всё выше и выше. Аукцион пройдёт с 9 по 12 ноября. Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.