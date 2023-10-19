NTD: двухэтажный автобус Пола Маккартни продадут с молотка

Автобус, на котором Пол Маккартни и его группа Wings совершили турне по Европе в 72 году, выставят на торги. Как передаёт NTD, несколько лет назад его нашли в плачевном состоянии на Тенерифе в Испании. На восстановление ушло три года. За автобус рассчитывают выручить до 300 тысяч долларов.

Вот так выглядел двухэтажный автобус, на котором Пол Маккартни и его группа Wings совершили турне по Европе в 72 году. Несколько лет назад его нашли в плачевном состоянии на Тенерифе в Испании. На восстановление ушло три года. Теперь автобус выставят на аукцион.

МАРТИН НОЛАН, глава аукционного дома Julien’s Auctions: Этот автобус на ходу. Интерьер и экстерьер полностью воссозданы, чтобы всё выглядело так же, как в то время, когда группа Wings гастролировала на нём в 70-х.

Пол Маккартни и его жена Линда основали группу в 71 году. А в 72-м отправились в европейское турне. Решили давать незапланированные концерты в университетах, продавая билеты по 50 центов.

МАРТИН НОЛАН: У Пола и Линды были две маленьких дочки, у двух Денни — барабанщика и гитариста — тоже были жёны и дети. Пол не хотел, чтобы они находились в закрытом автобусе. Ему хотелось чего-нибудь весёлого. На ум пришёл телефильм «Волшебное таинственное путешествие» и его красочность. Так что автобус как будто имитирует это.

Во время турне двухэтажный автобус Bristol 53 года выпуска проехал 12 тысяч километров. Музыканты побывали во Франции, в Германии, Бельгии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, а также давали концерты в Великобритании.

Группа Wings просуществовала десять лет, а потом распалась. Одной из причин стал страх Маккартни перед концертами. После убийства Джона Леннона он долго отказывался от гастролей.

За автобус рассчитывают выручить до 300 тысяч долларов.

Аукцион пройдёт с 16 по 18 ноября в Hard Rock Cafe в Нашвилле в США. Участвовать можно будет и онлайн. На торги выставят 1000 лотов, включая гитары Эрика Клэптона, Эдди Ван Халена и других музыкантов.

Дата выхода в эфир 19 октября 2023 года.