ZDF: «трудный баланс между санкциями и контрактными обязательствами», — западные фирмы продолжают передавать России важные технологии для ТЭК

Вопреки санкциям Россия успешно завершает работы над проектом «Арктик СПГ-2», который радикально увеличит её доходы, сообщает телеканал ZDF. В сжиженном виде газ можно будет поставлять в любую точку мира, что очень важно для России, так как она сократила поставки газа по трубопроводам. При этом проект осуществляется вопреки санкциям, с помощью западных технологий. В частности, немецкая фирма Linde организовала совместно с российской АО «Силовые машины» совместное производство в Санкт-Петербурге, где и были собраны критически важные теплообменники.

Спутниковые снимки подтверждают, что работы над огромным проектом терминала по сжижению сибирского газа успешно продвигаются, сообщает немецкий ZDF. Символический запуск терминала произошёл ещё 20 июля при участии президента Путина*. Работы на объекте продолжаются несмотря на западные санкции, которые должны были его остановить,в частности, плавучий модуль по сжижению газа был успешно доставлен из Мурманска на полуостров Гыдан.

На арктическом побережье России создаются огромные терминалы для экспорта газа, с проектным названием — «Арктик СПГ-2». В сжиженном виде газ можно будет поставлять в любую точку мира, что очень важно для России, так как она сократила поставки газа по трубопроводам в Европу. В некоторые страны, например, в Германию, трубопроводный газ вообще больше не поставляется. Немецкий телеканал отмечает, что денежные поступления от этого проекта позволят России и дальше финансировать специальную военную операцию на Украине.

При этом проект осуществляется вопреки санкциям, с помощью западных технологий. ZDF напоминает, что в 2017 году «немецкое традиционное предприятие» — фирма Linde присоединилась к реализации «Арктик СПГ-2». Компания обязалась поставить «высокотехнологичный теплообменник».

После начала конфликта на Украине и введения санкций против России компания Linde объявила о прекращении сотрудничества в реализации проекта. «Мы остановили все существующие проекты с юридическими лицами, которые подпадают под санкции против России. Сегодня у нас больше нет проектов в Российской Федерации», — цитирует ZDF заявление главы Linde, сделанное летом 2023 года.

Многие в России опасались приостановки проекта из-за этого. Немецкий телеканал, ссылаясь на российский журнал «Эксперт», указывает: «самое критичное — это запрет на поставку теплообменников для сжижения газа в больших количествах», потому что «теплообменники Linde практически невозможно заменить».

«Но проект продолжился», так как до этого немецкая Linde организовала с российской АО «Силовые машины» совместное производство в Санкт-Петербурге, где и были произведены необходимые теплообменники. «Как и другие западные компании, Linde решилась на трудный баланс между международными санкциями и существующими контрактными обязательствами», — констатирует немецкий телеканал.

Расследование телеканала ZDF, журнала Der Spiegel, исследовательского центра Data Desk и объединения Anti-Corruption Data Collective показало, что Linde незадолго до вступления в действие санкций продала и отправила в Россию бо́льшую часть необходимых элементов и деталей для сборки теплообменников в Санкт-Петербурге.

«В данных российской таможни», имеющихся в распоряжении ZDF, «отмечено оборудование массой 1500 тонн» для строительства СПГ-терминала «Артик СПГ-2», поступившее в Россию 1 июня 2022 года, то есть 5 дней спустя после вступления в силу санкций. Сама Linde в ответ на запрос ZDF уверяет, «что все поставки покинули европейские порты вовремя, в строгом соответствии с глобальными санкциями».

Не удалось точно установить, нарушила ли Linde санкции, но «одно можно сказать наверняка: немецкие технологии сделали возможным престижный российский проект», — подводит итог телеканал.

* В репортаже указывается, что терминал был введён в эксплуатацию, но в реальности 20 июля президент России Владимир Путин лишь дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа (прим. ИноТВ).



