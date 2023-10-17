DWN: последствия украинского конфликта вызвали экономический кризис в Германии

Немецкая экономика так и не смогла справиться с последствиями боевых действий на Украине, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В этом году она сократится на 0,6%. По сравнению с первым кварталом прошлого года ВВП упал на 0,5%, а инфляция достигла беспрецедентной величины — 6,1%. И в ближайшее время никакого улучшения ситуации не предвидится, предупреждают эксперты.

Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение немецкой экономики в 2023 году на 0,6%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И связано это с тем, что ФРГ так и не смогла успешно справиться с последствиями боевых действий на Украине. По сравнению с первым кварталом прошлого года ВВП упал на 0,5%. Инфляция же достигла беспрецедентной величины, 6,1%. И эксперты опасаются, что она продолжит расти.

Немецкий бизнес с пессимизмом смотрит в будущее, продолжает издание. Предприниматели опасаются, что период экономических затруднений продолжится и они не смогут в будущем обеспечить приток инвестиций. Многие компании вынуждены сокращать производство или же полностью его останавливать, что приводит к потере доходов и рабочих мест.

От сложившейся ситуации страдают и потребители. В сентябре 2023 года индекс потребительского климата достиг отметки -25,6 пункта, а в октябре ожидается снижение этого показателя. Наряду с инфляцией сокращение потребления связывают и с высокими ценами на энергию. После остановки поставок из России гражданам ФРГ приходится отдавать больше денег за газ, нефть и электричество, что существенно ограничивает их покупательную способность.

К тому же украинский конфликт усугубил проблемы с цепочками поставок, которые существовали ещё с начала пандемии коронавируса. Нередко возникает дефицит важного сырья, так как Россия и Украина — его главные производители. В свою очередь, этот дефицит приводит к приостановке производства на предприятиях и сокращению предложения на рынке. В целом 77% компаний в Германии заявили, что страдают от проблем с цепочками поставок.

И эти проблемы уже начали снижать привлекательность Германии как места для ведения бизнеса, подчёркивает издание. И в будущем ситуация, к сожалению, не улучшится. В то же время стремительно растёт число банкротств предприятий. В 2023 году уже 13 993 компании подали заявление о неплатёжеспособности. По сравнению с тем же периодом времени в прошлом году в августе 2023 года число таких фирм выросло на 13,8%, а в июле — даже на целых 23,8%.

«Число банкротств отражает экономическую ситуацию в Германии. Предприятия оказались под давлением и многие из них не выживут», — заявил Штефан Коотс, главный экономист из Кильского института мировой экономики. Сильнее всего от последствий боевых действий страдает автомобильная промышленность. Высокие цены на энергию и проблемы с цепочками поставок бьют и по строительной сфере, а также по розничной торговле.

Экономические индикаторы свидетельствуют о том, что Германия стоит перед большими вызовами и в ближайшем времени улучшения ситуации не предвидится. Экономика продолжит бороться с последствиями украинского конфликта и глобальной неопределённостью. И понадобится время, прежде чем она вернётся на траекторию стабильного роста.