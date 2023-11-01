WION: российские силы стремятся свести на нет все результаты украинского контрнаступления

Как сообщают источники в военных кругах, с приближением зимы российские силы стремятся перехватить инициативу в районе Донбасса* и свести на нет результаты летнего украинского контрнаступления. В частности, в последние недели заметно активизировались бои возле Авдеевки, куда Россия направила дополнительное подкрепление, передаёт WION.
По мере того как зима приближается, российские и украинские силы готовят подкрепление, чтобы попытаться перехватить инициативу на разных участках фронта.
Силы Киева, которые добились некоторого прогресса в борьбе с российскими подразделениями на юге Украины, теперь готовятся к отражению потенциального российского наступления в районе Бахмута.
Бахмут был местом самых кровопролитных боёв этого конфликта, который продолжается уже 20 месяцев. И согласно заявлениям одного из украинских командующих, Россия якобы перешла от оборонительной позиции к активным действиям.
Итак, Россия захватила* Бахмут в мае. Месяц спустя, в июне, Украина начала контрнаступление с целью вернуть захваченные* территории на юге и востоке страны, включая Бахмут. Сейчас, по мнению экспертов, для Украины наступают тяжёлые дни. В сообщениях говорится, что это ответ Путина на летнее наступление украинских сил.
Россия направила ещё больше людей и больше военной техники для новых атак на северо-востоке Донбасса* в направлении Купянска, а также на юго-востоке Донбасса, в районе Авдеевки и Запорожья**. Москва стремится свести на нет прогресс украинских сил, особенно в южных регионах.
Сейчас около города Авдеевки проходят интенсивные бои. Россия возобновила атаку в районе Авдеевки, начатую на выходных 7 октября.
Авдеевка, которая превращается в новый Бахмут, находится в Донецкой* области Украины. Она считается воротами в близлежащий оккупированный* Россией промышленный город Донецк. А благодаря сети автодорог Авдеевка также служит воротами в Южный Донбасс.
Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года. * Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
** Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
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