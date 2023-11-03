«Перспектива не радужная»: экс-министр обороны Польши охарактеризовал будущее «независимой» Украины

Украинское контрнаступление не оказалась ни успешным, ни прорывным, более того, оно может иметь обратный эффект и обернуться в пользу россиян — украинцы слишком рассредоточили свои силы, заявил экс-министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В беседе с Radio Wnet он также признал, что на международной арене Варшава уже больше не главный защитник Киева, и она не будет хлопотать за него в Вашингтоне.

«К сожалению, ничего нельзя сказать, ничего имеющего смысл, потому что в моём убеждении то, что происходит на настоящий момент в плане фронта на Украине, остановилось в какой-то поворотной точке, такой точке, которая может означать очень неблагоприятный поворот для самой Украины», — сказал Radio Wnet польский профессор и бывший министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

В беседе он признал, что ранее был убеждён в том, что контрнаступление украинцев будет успешным, что они хорошо к нему готовы, что наступит определённый перелом, который приведёт в итоге к завершению конфликта. «Конечно, война может закончиться, но теперь не обязательно победой Украины», — подчеркнул министр.

Он указал на то, что, во-первых оказалось, что российская сторона очень сильно подготовила оборону, а украинская сторона, находясь в поиске мест, где она могла бы эту оборону переломить, по всей видимости, слишком сильно рассредоточила свои силы.

В интервью Ромуальд Шереметьев также связал настоящую ситуацию на фронте и способности украинской армии с шагами Киева во внешней политике. «К сожалению, они очень ей навредят. Я имею в виду то, каким образом президент Украины и правительство переформатировали отношения с Польшей. Видно, что наступило серьёзное похолодание, и это произошло по вине Украины, не по вине Польши», — объяснил он. Экс-министр обвинил Владимира Зеленского в том, что он тщательно начал искать какую-то поддержку в обход Польши и в том, что он стал создавать определённые поля конфликтов с поляками, при этом не учитывая интересы Варшавы. Шереметьев уверен, что дело не только в споре по поводу зерна.

Он напомнил, что раньше Польша была самым активным защитником Украины, президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий ездили в Берлин и требовали большего участия и внимания Германии для Киева. «Это всё исчезнет. Более того, если наступит смена правительства в Польше, то ситуация Украины будет ещё сложнее, потому что это правительство не только не будет поддерживать Украину, как делало это правительство «Объединённых правых», а будет следовать указаниям Берлина», — отметил он.

У профессора нет сомнений и в том, что Берлин сильно заинтересован в том, чтобы любой ценой закончить конфликт на Украине и как можно быстрее восстановить наилучшие отношения с Россией. «Следовательно, здесь интерес Украины в качестве независимого государства, по всей видимости, никуда не укладывается», — добавил он.

По его мнению, поддержку в адрес Киева со стороны США и среди американцев можно было бы сохранить на определённом уровне, если бы Польша и далее была в это вовлечена, однако ввиду различных причин этого не произойдёт. «Что касается будущего Украины, то перспектива не радужная», — отметил он.

В беседе бывший министр обороны также обратил внимание на то, что в израильском конфликте Россия несомненно играет определённую роль. «Ситуация следующая: Россия заинтересована и рассчитывает на то, что если конфликт будет расширяться на Ближнем Востоке, то он сильно отвлечёт внимание и силы США — а на украинском фронте вовлечённость американцев ещё дополнительно ослабнет. И тогда наступление, которое хотели бы провести россияне, может вполне получиться... Следовательно, как бы тут сказать, это всё не выглядит хорошо», — подытожил он.