Кандидат в президенты США: вмешательство Вашингтона в украинский конфликт стало «катастрофой» — пора договариваться с Москвой

Участие Америки в конфликте на Украине привело к «катастрофическим» последствиям: продвижение украинских войск остановлено, они несут огромные потери, а тем временем Россия из-за действий США всё больше сближается с Китаем, заявил в интервью CNN кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. По мнению Рамасвами, конфликт в итоге всё равно будет урегулирован через переговоры с Москвой, а потому Америке нужно уже сейчас заключить с ней сделку, дабы избежать бессмысленного ущерба и помешать Кремлю сформировать военный союз с КНР.

ДЖИМ АКОСТА, ведущий CNN: А ещё вы на этой неделе наделали шуму, объявив о том, что заключили бы сделку с Владимиром Путиным ради прекращения боевых действий на Украине. Давайте послушаем.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США (в эфире передачи Piers Morgan Uncensored): Самый важный элемент — в том, чтобы Россия вышла из военного союза с Китаем. И нам нужно дать надёжное обещание о том, что Украина в НАТО принята не будет.

ПИРС МОРГАН, британский журналист: Расскажите-ка мне вот что об этой вашей сделке...

ВИВЕК РАМАСВАМИ: А затем мы заморозим нынешнюю линию соприкосновения.

ПИРС МОРГАН: Что?! Вы собираетесь отдать Путину всё, что он забрал?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Ничего я ему отдавать не собираюсь. Я планирую заморозить нынешнюю линию соприкосновения.

ДЖИМ АКОСТА: Почему вы планируете договариваться с Владимиром Путиным? С какой стати вы считаете, что он выполнит свои обязательства по такой сделке?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Путину я не доверяю — но я уверен, что он будет действовать исходя из собственных интересов, так же как и он может быть уверен, что так поступим мы. А суть здесь в том, что наше вмешательство в конфликт на Украине оказалось катастрофой. На Украине вам любой человек скажет, что всё зашло в тупик: десятки, даже сотни погибших с обеих сторон. А теперь США ещё и входят в положение увеличенного риска в отношениях с Россией — у нас впервые нет с Москвой действующего соглашения о нераспространении ядерного оружия. И многие официальные лица в США начинают потихоньку признавать, что договариваться нужно.

ДЖИМ АКОСТА: Но мы же о Путине говорим. С какой стати ему выполнять свою часть сделки?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: А с такой, что мы установим жёсткие условия...

ДЖИМ АКОСТА: Разве это не является с вашей стороны проявлением некоторой наивности?





ВИВЕК РАМАСВАМИ: Совсем наоборот. Наивностью были бессмысленные войны в Ираке и Афганистане. А всё это — «Ирак 2.0», который повторяется снова. Джим, раз люди, которые выступали за эту войну полтора года назад, теперь робко начинают признавать — и среди них, кстати, есть и те, кого ваш канал приглашает в эфир, — что операция провалилась, что ожиданий она не оправдала. Тысячи и тысячи погибших, рост рисков, потрачены сотни миллиарды долларов... Это бессмысленная война. Нужно ограничить убытки уже понесёнными и заключить разумную сделку, которая позволит Украине сохранить свой суверенитет.





ДЖИМ АКОСТА: Мне кажется, что украинцы много кого удивили, перехватив у россиян инициативу. Отчего же вы хотите прекратить такое их продвижение?





ВИВЕК РАМАСВАМИ: На самом деле, восточные регионы Украины, которые уже заняты... А продвижение уже остановилось, на самом-то деле. Почитайте, что только что написал украинский генерал (Залужный. — ИноТВ) на этой неделе: он первым признал, что операция зашла в тупик. Так что давайте проявим благоразумие и заключим разумную сделку, которая позволит Украине сохранить суверенитет — но при этом развалим российско-китайский военный союз. А об этом у нас ведь никто не говорит — мы загоняем Россию всё дальше в объятия Китая. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы их разделить, а также сделать обещание, что Украина не будет допущена в НАТО. Это — разумная сделка. И помяните мои слова: именно к этому всё в конечном счёте и придёт, так почему бы нам не выбрать такой вариант прямо сейчас, дабы не прожечь ещё больше жизней и долларов?





ДЖИМ АКОСТА: Знаете, с точки зрения многих людей, такая сделка всё-таки походит больше на победу Путина.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2023 года.