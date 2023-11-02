Республиканец Вивек Рамасвами, выдвигающийся в президенты США, шокировал телеведущего SkyNews Australia своим намерением в случае избрания заключить с Владимиром Путиным «сделку» по Украине, рассказывает 19FortyFive. В ответ на возмущения интервьюера политик подчеркнул, что он намерен предложить главе России «выйти из военного союза с Си Цзиньпином» в обмен на гарантии, что Украина не вступит в НАТО.
Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами шокировал британского телеведущего Пирса Моргана заявлением, что в случае победы на выборах заключит с президентом Владимиром Путиным «сделку» по Украине, пишет 19FortyFive.
Как рассказывает издание, в эфире SkyNews Australia Морган уточнил, означает ли это, что Рамасвами планирует отдать занятые Россией территории. В ответ 38-летний политик и бизнесмен указал, что не собирается ничего отдавать, а намерен предложить главе России «выйти из военного союза с Си Цзиньпином» в обмен на гарантии, что Украина не вступит в НАТО.
В отличие от мирового общественного мнения, Рамасвами намерен «заморозить текущие линии соприкосновения». Он объясняет, что находящиеся под контролем российских войск территории — это русскоговорящие регионы. Согласно карте, приведённой в канале War Mapper в X (бывший Twitter), сейчас Россия занимает 17,48% украинской территории.
Самый молодой кандидат на президентских выборах от Республиканской партии, Рамасвами известен своей критикой вмешательства США в украинский конфликт, отмечает 19FortyFive. Он подчёркивает, что Украина не является «образцом демократии», потому что ДНР и ЛНР с 2014 года не имели представителей в Раде.
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