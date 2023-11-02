19FortyFive Оригинал

19FortyFive: предложением сделки с Путиным Рамасвами шокировал британского телеведущего

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Республиканец Вивек Рамасвами, выдвигающийся в президенты США, шокировал телеведущего SkyNews Australia своим намерением в случае избрания заключить с Владимиром Путиным «сделку» по Украине, рассказывает 19FortyFive. В ответ на возмущения интервьюера политик подчеркнул, что он намерен предложить главе России «выйти из военного союза с Си Цзиньпином» в обмен на гарантии, что Украина не вступит в НАТО.
19FortyFive: предложением сделки с Путиным Рамасвами шокировал британского телеведущего
AP
Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами шокировал британского телеведущего Пирса Моргана заявлением, что в случае победы на выборах заключит с президентом Владимиром Путиным «сделку» по Украине, пишет 19FortyFive.
 
Как рассказывает издание, в эфире SkyNews Australia Морган уточнил, означает ли это, что Рамасвами планирует отдать занятые Россией территории. В ответ 38-летний политик и бизнесмен указал, что не собирается ничего отдавать, а намерен предложить главе России «выйти из военного союза с Си Цзиньпином» в обмен на гарантии, что Украина не вступит в НАТО.
 
В отличие от мирового общественного мнения, Рамасвами намерен «заморозить текущие линии соприкосновения». Он объясняет, что находящиеся под контролем российских войск территории — это русскоговорящие регионы. Согласно карте, приведённой в канале War Mapper в X (бывший Twitter), сейчас Россия занимает 17,48% украинской территории.
 
Самый молодой кандидат на президентских выборах от Республиканской партии, Рамасвами известен своей критикой вмешательства США в украинский конфликт, отмечает 19FortyFive. Он подчёркивает, что Украина не является «образцом демократии», потому что ДНР и ЛНР с 2014 года не имели представителей в Раде. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
19FortyFive США Северная Америка
теги
Вивек Рамасвами Владимир Путин выборы президент президентские выборы Россия сделка спецоперация России на Украине США территориальный вопрос Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров