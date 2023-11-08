Гринвальд об Украине: власти США пожертвовали целой страной, чтобы поквитаться с Россией за поражение Клинтон

В Вашингтоне считают, что Россия причастна к победе Дональда Трампа на выборах 2016 года, отчасти поэтому ястребы горят желанием убивать русских, даже если для этого надо отправить на смерть десятки тысяч украинских призывников, заявляет в интервью Такеру Карлсону журналист Гленн Гринвальд. Такер Карслон подчёркивает, что администрация Байдена сама спровоцировала вооружённый конфликт, поскольку реакция Москвы на готовящееся расширение НАТО была заранее известна.

Обе трагедии, определившие нашу эпоху: вооружённый конфликт на Украине и президентство Джо Байдена — в итоге приходят к неизбежному концу. Обе уже выработали свой ресурс. Что это значит для нас, остальных, и кто должен торжествовать? Об этом мы поговорим с Гленном Гринвальдом, ведущим System Update на Rumble. Большое спасибо, что нашли для нас время, Гленн!



Как некоторые отмечали на протяжении почти двух лет, вооружённый конфликт на Украине и не мог бы закончиться победой Украины: население России на 100 миллионов больше. И теперь наконец-то, по всей видимости, дело идёт к мирным переговорам. НАТО, похоже, это признаёт, мол, ничего не выйдет. Как вы это понимаете?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, System Update: Думаю, важно вспомнить, что говорилось вначале, на чём строилась пропаганда. И не для того, чтобы указать на свои заслуги или назначить виноватых, а чтобы понять, как часто нас обманывают одними и теми же методами эмоционального манипулирования.



Люди, желавшие втянуть США в этот конфликт — и не только втянуть, но и разжечь конфликт ещё больше, предотвратить дипломатические переговоры и раннее завершение боевых действий, — эти люди говорили нам, что они так беспокоятся за украинцев и Украину, что США должны отправить туда десятки миллиардов долларов и всевозможные вооружения, наводнить страну оружием — всё ради защиты украинцев.



А всех, кто, как мы с вами, заявлял, что это плохая идея, что это контрпродуктивно… Нас обвиняли в том, что мы равнодушны к украинцам и болеем за Россию. Хотя ничто из этого не было правдой. Суть всегда была в том, что Украина никоим образом не могла победить Россию, которая намного больше и вооружённые силы которой гораздо лучше. Даже при поддержке НАТО!



Единственное, что могло произойти, это затягивание боевых действий, гибель огромного множества молодых и уже немолодых украинцев — не добровольцев, а призывников, Зеленский воюет призывной армией с самого начала! — а в конце будут переговоры, и в результате этих переговоров Россия сможет защитить часть Восточной Украины, где, по её мнению, живут в основном русские, русскоязычные люди, притесняемые Киевом. И Крым* она себе оставит. Нет никаких способов достичь максималистских военных целей.



И вот, два года спустя, отчасти потому, что Запад устал финансировать этот вооружённый конфликт, а контрнаступление, которое, как нам говорили, должно было всё изменить, обернулось огромной катастрофой… У них почти не осталось людей, чтобы сражаться! Они сейчас отлавливают 45-летних, 50-летних людей по автобусам и посылают их на фронт. А у Соединённых Штатов теперь есть новенькая война, поинтереснее. И теперь они вместе с НАТО наконец говорят украинцам: «Всё, концерт окончен, вам пора садиться за стол переговоров».



И сейчас положение таково, что НАТО должно умолять Россию довольствоваться 20 процентами Украины — территорией, которую они (российские силы. — ИноТВ) контролировали последние год-полтора, практически без изменений, в то время как десятки миллиардов долларов были пущены на ветер и многие тысячи людей погибли.



Я бы сказал, что всё ещё хуже. Ведь администрация Байдена и наши европейские союзники спровоцировали этот вооружённый конфликт специально. На протяжении 20 лет им было известно, что красная черта для России — это расширение НАТО до самых её границ. И в феврале прошлого года они направили вице-президента Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности сказать Зеленскому: «Мы хотим видеть вас в НАТО!» — зная, что это спровоцирует вооружённый конфликт! Не знаю, как иначе это можно трактовать!



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Да. То, что открытые разговоры о военном сотрудничестве с Киевом, в особенности открытые разговоры о расширении НАТО до российской границы в самой чувствительной её части путём включения Украины в альянс автоматически спровоцируют боевые действия между Россией и Украиной, — это Вашингтон знал десятки лет.



Есть знаменитый документ, написанный в 2008 году нынешним директором ЦРУ Биллом Бёрнсом и адресованный Кондолизе Райс и другим сотрудникам администрации Буша, которым тогда не терпелось расширить НАТО на восток и принять в НАТО Украину. Он сказал им: «Послушайте, не только Путин, но все в Москве, даже те, кто ненавидит Путина, все россияне сходятся в том, что любая попытка сделать Украину членом НАТО — это угроза существованию России и у них в таком случае не останется иного выбора, кроме как ввести войска на Украину». И они знали это, и они проигнорировали эту угрозу.



И я уверен, Такер, что самая большая афёра в этом вооружённом конфликте заключается в том, что люди, постоянно заявлявшие о своём беспокойстве за украинцев, на самом деле были совершенно равнодушны к украинцам. Они готовы были пожертвовать украинцами и Украиной ради того, чтобы поквитаться с Россией. Думаю, во многом это было желание отомстить России за то, что она, по их мнению, помогла Дональду Трампу нанести поражение Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. И они готовы были принести в жертву целую страну и погубить десятки тысяч молодых людей, которые не хотели воевать, чтобы добиться своей политической цели — отомстить России, ослабить Россию.



И последние несколько месяцев, когда этот конфликт стал терять поддержку американцев, эти люди говорили: «Посмотрите, какая хорошая война! Нам не приходится терять своих людей, умирают только украинцы, мы просто тратим деньги. Зато ради ослабления России не гибнут американцы, только украинцы!» Это им не было дела до украинцев! Для них украинцы были пешками, которыми они готовы были жертвовать. Так они и делали. Это непристойно!



Дата выхода в эфир 07 ноября 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).