Владимир Зеленский начал войну с собственными генералами, которые уже в открытую критикуют действия киевского режима. Как пишет Asia Times, это говорит о том, что Зеленский явно растерял поддержку со стороны руководства силовиков, однако пока неизвестно, хватит ли этого, чтобы повлечь за собой смену власти.

Владимир Зеленский начал войну с собственными генералами. Как пишет Asia Times, он отчитал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявившего на прошлой неделе, что, «как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который завёл нас в тупик». Залужный убеждён, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет».

Как продолжает издание, о стычках Зеленского с его генералами пишет даже рупор администрации США по Украине — The New York Times. Зеленский уверяет, что Украина выиграет в противостоянии с Россией и изгонит русских. Но масштабное наступление Киева, сосредоточенное в основном в районе Запорожья, провалилось с большими потерями для ВСУ, а возобновившаяся битва за Артёмовск, развязанная Зеленским вопреки мнению его генералов, тоже не увенчалась успехом и стоила многих жизней и большого количества техники.

Кроме того, Зеленский настаивает на обороне Авдеевки, небольшого города, над которым высится огромный коксохимический завод. Украинцы неуклонно теряют позиции в самом городе и его окрестностях.

Также ВСУ пришлось перебросить в Купянск одну из своих лучших бригад, 54-ю механизированную, заменив её гораздо менее боеспособной и хуже обученной бригадой территориальной обороны, которой поручено удерживать Авдеевку. Купянск — важнейший стратегический железнодорожный узел. С его потерей у Украины возникнут большие трудности со снабжением Харькова, второго по величине города страны. Это говорит о том, что следующая большая битва вскоре может сосредоточиться именно вокруг Харькова.

Проблема Зеленского в том, что он не сможет заручиться поддержкой Украины, рекламируя иностранным союзникам патовую ситуацию на фронте. Заявления Залужного Зеленскому тоже никак не помогают. Ему хочется больше боеприпасов и самолётов, и он продолжает уверять, что с их помощью Украина вытеснит Россию, но даже поставка самолётов F-16 никак не повлияет на ситуацию на фронте.

Помимо прочего, сегодня ведутся многочисленные закулисные попытки устроить переговоры между Россией и Украиной. Вашингтон требует увеличить помощь Киеву, но при этом изучает возможности наладить с Россией мирный процесс. Зеленский, разумеется, против любых переговоров, но ключевая проблема — это то, как свою спецоперацию на Украине воспринимает сама Россия.

Москва видит в украинском конфликте противостояние с НАТО. Таким образом обязательно предстоят переговоры не только с Украиной, но и, отдельно, с НАТО, то есть в конечном счёте — с Вашингтоном.

«Зеленский наверняка растерял поддержку своего генералитета, но хватит ли этого, чтобы повлечь за собой смену власти? Ответить на этот вопрос нелегко. Многое будет зависеть от результатов на поле боя», — заключает автор материала.