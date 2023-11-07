L’Express: «Путин может потирать руки» — Киеву предстоит тяжёлая зима в условиях угасающей поддержки Запада

Зима для украинцев обещает быть суровой, утверждает L’Express. Следующие несколько месяцев Киеву предстоит провести в условиях разрушенной энергосистемы и ослабевающей поддержки союзников. Пока украинские власти безуспешно пытаются перетянуть на себя внимание США, вооружение и терпение начинает заканчиваться у Европы — «это просто благодать для Путина», уверены аналитики.

Угрозы для украинцев нарастают как на международной арене, так и на линии фронта, утверждает L’Express. По мнению французской газеты, Киеву стоит готовиться к «особенно тяжёлой зиме» в условиях ослабевающей поддержки США и смене настроений в Европе.

С наступлением холодов Украине предстоит провести очередные несколько месяцев в условиях разрушенной энергосистемы. По словам Зеленского, «украинцы не питают иллюзий» относительно зимы: наученные прошлогодним опытом, они ожидают повторения отключений и перебоев в энергоснабжении и готовятся к этому заранее, в первую очередь — морально. Чтобы попытаться избежать повторения сценария прошлой зимы, в последние недели Киев стал особенно настойчиво просить своих союзников усилить противовоздушную оборону страны. Однако, как отмечает L’Express, на призыв пока откликнулись только Вашингтон и Берлин — а значит, «потребности Киева по-прежнему остаются значительными».

Между тем украинские власти всё больше опасаются того, что внимание западных союзников во главе с США переходит с Украины на Израиль, и, по мнению французского издания, небезосновательно. «Для Путина кризис на Ближнем Востоке — это окно возможностей», — считает дипломат Мишель Дюкло. И в первую очередь это возможность «мобилизовать ресурсы и внимание Запада в других местах в надежде ускорить его окончательное отстранение от Украины». По словам Лео Периа-Пеньи, исследователя в области вооружений и прогнозирования во Французском институте международных отношений, «существует риск того, что американские ресурсы теперь будут распределяться в ущерб Украине» — предпочтение США будут отдавать своему давнему союзнику Израилю.

Однако вопросы о западной военной поддержке не ограничиваются Америкой, пишет L’Express. Страны Европы не справляются со взятым на себя весной прошлого года обязательством о поставках оружия: на данный момент отправлено лишь 30% обещанных боеприпасов. Более того, по новым подсчётам, заказы, размещённые у производителей, оказываются недостаточными для выполнения поставленной Украиной задачи.

Не радует Киев и неопределённость в отношении политической поддержки. Избрание новым спикером палаты представителей США противника финансирования Киева стало особенно плохой новостью для Украины — с окончанием поддержки США закончится и поддержка Европы, уверены западные эксперты. Однако с каждым днём становится всё очевиднее, что «тёмные тучи уже нависли и над Старым континентом», подчёркивает L’Express. Победа правой партии Роберта Фицо в Словакии и дальнейшее избрание его премьер-министром страны, тёплые отношения премьера Венгрии Виктора Орбана и Владимира Путина, растущее недовольство помощью Украине по всей Европе — «глава Кремля может потирать руки», заявляет французская газета.

«Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина», — считает аналитик Тара Варма из Брукингского института. И, как отмечает издание, на сегодняшний день число споров и недовольств среди западных союзников Киева только растёт — «к большому сожалению Украины».