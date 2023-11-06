Rzeczpospolita: украинский конфликт зашёл в тупик, выход из которого ещё предстоит найти

Украинский конфликт зашёл в тупик. Существует риск, что он затянется на годы и просто-напросто опустошит украинское государство, поэтому идеи его завершения становятся всё популярнее среди украинцев. В настоящей ситуации и в России, и на Украине приближаются президентские выборы, что делает вопрос о переговорах всё более актуальным, пишет Rzeczpospolita.

И Россия, и Украина демонстрируют растущую усталость от конфликта. На фронте нет никаких изменений, как и перспектив на победу. Первыми свою обеспокоенность выразили военные, пишет Rzeczpospolita. В интервью The Economist украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный указал на возникший риск позиционного конфликта, который рискует затянуться на годы и просто-напросто опустошить украинское государство, то есть рано или поздно людей для борьбы просто не окажется. Польское издание, однако, обращает внимание на то, в России похожих проблем с личным составом нет.

Тем не менее, похоже, что обе стороны хотят перерыва. Усталость среди российской политической элиты тоже стала заметной. Rzeczpospolita также подчёркивает, что впервые с начала конфликта поддержка украинского общества в адрес Владимира Зеленского начала идти на спад. Для большинства украинцев бедность и коррупция стали важнее конфликта, хотя и подавляющее большинство не даёт своего согласия прекратить конфликт без возвращения оккупированных территорий. Одновременно в Киеве уже появляются люди, которые бросают вызов как самому Зеленскому, так и общественным настроениям. Полгода назад даже невозможно было такого представить, отмечает изадние.

Бывший советник администрации президента и достаточно популярный блогер Алексей Арестович уже выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, которые должны состояться на Украине весной. Он предложил заморозить конфликт на нынешней линии фронта, чего Киев до сих пор избегал как только мог. Взамен за эту уступку Украину приняли бы в НАТО, а она бы дала обещание, что она не будет пытаться вернуть себе оккупированные территории силой. И хотя шансы Арестовича в возможной избирательной кампании невелики, тем не менее его действия симптоматичны, потому что по крайней мере некоторые киевские политики пытаются искать выход из тупика конфликта, подчёркивает Rzeczpospolita.

«Не исключено, что Кремль сейчас сделает какие-то примирительные жесты в отношении Украины, чтобы добиться перемирия перед президентскими выборами в марте», — отмечает издание.