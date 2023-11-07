В интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал Украину «ходячим мертвецом» и «курицей с отрубленной головой». По его словам, несмотря на заявления украинских и американских чиновников, Киев вовсе не выигрывает, о чём свидетельствуют провал наступления ВСУ, переход в наступление российских войск и нехватка у ВСУ военной техники и людей.

Министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен были в сенате. Они говорили об этих конфликтах, о конфликте в Израиле и на Украине, и Ллойд Остин высказывался в пользу того, чтобы поддержать отправку большего количества оружия и средств Украине. Он отмечал, что, если мы прекратим помогать Украине, Киев проиграет. С другой стороны, в журнале Time вышла статья о том, что ближайший советник Зеленского говорит, что он бредит относительно войны, что он всё ещё думает, что может выиграть её. Как вы соотносите эти два факта?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Есть объяснение тому, что Ллойд Остин так бредит: «О да, Россия, Россия проигрывает, а Украина выигрывает». Что ж, тогда почему Украина умоляет о большем количестве оружия, почему русские наступают, почему украинцы не прорвали ни одной линии обороны Суровикина?

Эти люди привыкли, что могут говорить что угодно и их не привлекут за это к ответственности. Это безумие. Украина — ходячий мертвец и курица с отрубленной головой. Когда курице отрубают голову, её тело ещё бегает какое-то время. Это и делает Украина. Они уже заменяют военное командование, это приведёт к дальнейшим беспорядкам внутри украинских вооружённых сил.

Но проблема даже не в командовании — проблема в том, что у них недостаточно людей. Им всё ещё приходится набирать людей в возрасте 43 лет. Средний возраст украинских военных составляет 43 года. Это значит, что у них есть большое количество людей в возрасте 50 — 60 лет, что и позволяет получить этот средний показатель в 43 года. И этот показатель вырос, что означает, что у них стало меньше молодых мужчин, на которых можно опереться. Так что, знаете, у меня просто нет слов, чтобы выразить удивление от того, что я слышу подобную ложь Ллойда Остина. Потому что всё это просто чистая, неподдельная ложь.

Что касается вышедшей в понедельник новостной статьи журнала Time, она — разгромная и разрушительная для Зеленского. Но давайте вспомним, что тот же журнал год назад объявил Зеленского человеком года. Там он был более великим, чем Черчилль, и даже лучше, чем Рузвельт, просто невероятным. В этом году члены его администрации, слова которых цитировали авторы статьи, говорят, что он бредит, что он оторван от реальности. И в том, что касается проведения ещё одной операции в части страны, они говорят, что у них просто нет для этого оружия. И даже если бы оно у них было, у них нет людей, нет рабочей силы, чтобы быть в состоянии защитить себя.

Так что всё это начинает раскрываться. И всё же Зеленский вчера выступил по телевидению, чтобы заявить о том, что «победа не за горами, мы видим свет в конце туннеля». Похоже, это неудачное повторение войны США во Вьетнаме. О победе объявляли каждую неделю: «О, у нас новое количество жертв, но они убегают, они скоро исчезнут!» Всё это оказалось неправдой.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2023 года.